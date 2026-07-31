Mendoza tomó posesión del Complejo Los Nihuiles y abre una nueva etapa para la provincia

El Gobierno de Mendoza concretó este viernes la toma de posesión de los bienes que integran el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles, un paso clave para avanzar con la nueva concesión del sistema y garantizar la continuidad de uno de los principales activos de generación eléctrica de la provincia.

El acto fue encabezado en San Rafael por el gobernador Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el gerente general de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y presidente de Hidroeléctrica Mendocina S.A. (HEMSA), Mauricio Pinti Clop.

Con la firma del acta entre la Provincia e Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA), quedó formalizado el cierre del período de transición que se había extendido desde el vencimiento de la concesión anterior. Desde las 12 de este viernes, HEMSA recibió oficialmente las centrales hidroeléctricas Nihuil I, II y III, las presas El Nihuil, Aisol, Tierras Blancas y Valle Grande, las estaciones transformadoras y de interconexión, además de todas las instalaciones, equipos y activos comprendidos en el contrato de concesión.

La documentación también incorpora el inventario completo de los bienes y el estado de situación de cada una de las instalaciones que conforman el complejo.

El Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles constituye una de las obras de infraestructura energética más importantes de Mendoza. Ubicado sobre el río Atuel, en San Rafael, posee una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios y forma parte del sistema de generación hidroeléctrica que abastece tanto a la provincia como al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según información oficial del Gobierno de Mendoza, el sistema está conformado por cuatro centrales hidroeléctricas —Nihuil I, II, III y IV—, tres represas y un dique compensador, infraestructura que permite aprovechar en forma escalonada el recurso hídrico del río Atuel para la producción de energía renovable.

Además de su aporte a la generación eléctrica, el complejo cumple un rol clave en la regulación de caudales y en la administración del recurso hídrico del sur provincial, convirtiéndose en una pieza estratégica para la seguridad energética y el desarrollo productivo de Mendoza.

La importancia de Los Nihuiles dentro de la matriz energética provincial también radica en su capacidad para aportar energía renovable de base y complementar otras fuentes de generación, fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico.

El cierre de una transición marcada por la emergencia

La concesión original para la explotación del sistema hidroeléctrico había sido otorgada por 30 años y venció el 1 de junio de 2024. A partir de entonces, el Gobierno provincial dispuso un período de transición durante el cual HINISA continuó operando las instalaciones para asegurar la continuidad del servicio y preservar las condiciones de seguridad.

Ese esquema se extendió más de lo previsto luego del aluvión registrado en enero de 2025, que provocó importantes daños en el complejo. Como consecuencia, Mendoza declaró la emergencia del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y prorrogó la transición hasta el 31 de julio de 2026.

El acta de recepción establece ahora una etapa de colaboración de 90 días entre ambas partes para facilitar el intercambio de información y coordinar los aspectos vinculados con la operación y el mantenimiento del sistema. Asimismo, HEMSA recibió los bienes en el estado en que se encuentran actualmente, incluidos los sectores afectados por el fenómeno climático, mientras continúan las gestiones con las compañías aseguradoras.

El camino hacia una nueva concesión

La toma de posesión representa un paso indispensable para avanzar en el proceso licitatorio nacional e internacional que impulsan de manera conjunta la Provincia y el Estado nacional para seleccionar al futuro operador privado del complejo.

El esquema contempla una distribución de competencias entre ambas jurisdicciones: Mendoza mantiene la propiedad de los activos y el derecho de uso del agua, mientras que la Nación tiene a su cargo la concesión de la actividad de generación eléctrica.

La adjudicación definitiva requerirá la coincidencia de ambas decisiones. Por un lado, la Provincia deberá adjudicar las acciones de HEMSA, decisión que posteriormente tendrá que ser ratificada por la Legislatura de Mendoza. Paralelamente, el Estado nacional otorgará la nueva concesión para la generación eléctrica.

El modelo diseñado por el Gobierno provincial busca unificar la operación de las centrales Nihuil I, II, III y IV bajo un mismo operador privado, que tendrá la responsabilidad de ejecutar inversiones destinadas a rehabilitar los equipos afectados por el aluvión, modernizar la infraestructura, recuperar capacidad de generación e incrementar la confiabilidad de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de Mendoza.