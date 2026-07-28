Cuáles son las empresas que buscan quedarse con Los Nihuiles en Mendoza

El actual operador de Los Nihuiles , Pampa Energía S.A. - que tiene el 90,27% de la concesión del sistema-, y otras empresas han mostrado intenciones durante los últimos meses en presentarse a la licitación pública que anunciaron este martes en conjunto los gobiernos provincial y nacional y que incluirá la transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA).

La licitación se llevará adelante de manera conjunta entre la Provincia y el Gobierno nacional debido a que ambas jurisdicciones tienen competencias sobre el sistema. Mientras Mendoza conserva la propiedad de los activos del complejo y el derecho de uso del agua, la concesión para la generación de energía corresponde al Estado nacional.

El Gobierno apuesta a que sean varias las firmas que se presenten. Durante los últimos meses, varias firmas pidieron visitar el complejo mostrando la intención clara de presentarse para operar el sistema por las próximas 3 décadas.

En septiembre de 2006, Pampa Energía S.A. pasó a controlar 90,27 por ciento de la central Los Nihuiles.Aunque la concesión original del complejo comenzó en junio de 1994,la empresa asumió su control operativo 12 años después.

El contrato original de 30 años finalizaba en 2024, pero el Gobierno nacional otorgó prórrogas consecutivas para mantener la operación operativa de la firma mientras se diseñaba el nuevo esquema de licitación junto a la provincia que fue anunciado este martes 27.

Pampa Energía, que es un holding que dirige el empresario Marcelo Mindlin, analizará los nuevos pliegos de concesión para confirmar si se vuelve a presentar para la licitación, pero de acuerdo a lo que pudo saber MDZ está en sus planes hacerlo.

La historia de la empresa se remota a mediados de los años 40 del siglo 20.Fue incorporada en el año 1945 como una sociedad anónima bajo la denominación de Frigorífico la Pampa S.A. En el año 2003, las actividades comerciales de la Compañía se limitaban a un edificio de almacén y depósito que en ese mismo año fueron suspendidas. En 2005, fue adquirida por directivos del fondo de inversión argentino Grupo EMES (antes Grupo Dolphin) para convertirla en vehículo de sus inversiones en la Argentina. El nombre de la sociedad fue cambiado en primer lugar a Pampa Holding S.A., y posteriormente, dado el enfoque de la Compañía en el sector energético, a Pampa Energía S.A.

Quién quedará a cargo de Los Nihuiles hasta la licitación

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles comprende los diques “El Nihuil” y “Valle Grande” y las presas “Aisol” y “Tierras Blancas”, junto con sus obras complementarias; las Centrales Hidroeléctricas Nihuil I, II y III con sus respectivas estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión de 132 KV y 13,2 KV que vinculan a las centrales entre sí y con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Su infraestructura permite abastecer la demanda eléctrica del sur de la provincia de Mendoza, en especial de los departamentos de General Alvear y Malargüe y el SADI.

De acuerdo a información oficial publicada por el Gobierno nacional, desde este lunes 27 de junio, es decir desde ayer, Hidroelectricidad Mendocina S.A. queda a cargo de la operación del sistema —como continuadora de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (HINISA) para los Complejos I, II y III, y de EMESA S.A.P.E.M. para Nihuil IV—, asegurando el abastecimiento normal en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Esta responsabilidad se extenderá como máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la adjudicación de la licitación, lo que ocurra primero. La Secretaría de Energía será la Autoridad de Aplicación de la concesión, sin perjuicio de las competencias provinciales en materia de manejo de aguas, ambiente y seguridad de presas. La Subsecretaría de Energía Eléctrica actuará como veedor durante este período, sin interferir en la operación de la concesionaria.

La medida responde al vencimiento de las concesiones nacionales y provinciales del sistema, agravado por el aluvión de enero de 2025 que dejó fuera de servicio a las centrales Nihuil II y III.

Qué pasó en enero de 2025 con Los Nihuiles

Durante la madrugada del sábado 11 de enero de 2025 se registró una fuerte tormenta sobre el Cañón del Atuel,en San Rafael, tras la cual se vieron seriamente afectados -entre otras cosas- dos centrales hidroeléctricas que componen el Sistema Los Nihuiles: se trató de la Nihuil 2 y Nihuil 3.

En ese momento, fuentes de Pampa Enegría S.A, sostuvieron a MDZ que: "La tormenta extrema del sábado 11 de enero afectó gravemente las centrales Nihuil II y Nihuil III y sus accesos. Turbinas, generadores, playas de maniobras, servicios auxiliares de la central y dependencias del edificio quedaron en condiciones muy severas. La crecida del río también dañó seriamente la Ruta Provincial N° 173 con acceso limitado a las centrales, que dificultan las tareas de remediación".

Qué se busca con la licitación de Los Nihuiles

La futura administración deberá ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos afectados, modernizar las instalaciones, recuperar capacidad de generación e incrementar la confiabilidad del complejo. Es decir que se busca regenerar las turbinas para que funcionen mejor.

Como parte de este proceso, Nihuil IV quedará incorporado de manera definitiva al esquema general del complejo, permitiendo que las cuatro centrales hidroeléctricas operen con un único modelo de operación, mantenimiento e inversiones, de acuerdo a lo que informó el Gobierno al anunciar el llamado a licitación.

La adjudicación del proceso se concretará únicamente cuando coincidan las decisiones de ambas jurisdicciones: por un lado, la Provincia adjudicará las acciones de HEMSA -decisión que luego deberá ser ratificada por la Legislatura de Mendoza- y, por otro, el Estado nacional otorgará la concesión de generación eléctrica.