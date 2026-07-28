Escala la crisis bilateral con Brasil: el Congreso analiza citar al canciller Pablo Quirno ante una eventual medida de Lula da Silva

Tras los duros ataques del presidente Javier Milei a Lula da Silva, la oposición busca convocar al canciller Pablo Quirno para que de explicaciones.

El severo conflicto diplomático desatado entre la Argentina y Brasil tras los dichos de Javier Milei contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva trasladó su epicentro al ámbito parlamentario. Pese al receso de invierno, legisladores de diversos bloques de la oposición —desde el radicalismo hasta el peronismo— comenzaron a coordinar acciones institucionales para expresar su rechazo a las declaraciones del mandatario y evaluar las consecuencias sobre la relación bilateral.

La escalada verbal alcanzó su punto crítico luego de que Milei, durante el acto de lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, tildara a Lula de “ladrón” y “presidiario”. En respuesta, el gobierno de Brasilia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y exigió explicaciones formales al embajador argentino en el país vecino, tensando la cuerda diplomática al máximo nivel en años.

Citaciones en el Congreso y presión a la Cancillería El canciller Pablo Quirno. NA Frente al deterioro del vínculo estratégico, en la Cámara de Diputados ganan fuerza las iniciativas para convocar de manera urgente al canciller Pablo Quirno ante la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por la diputada oficialista Juliana Santillán. En paralelo, también se analiza la puesta en marcha de la Comisión del Mercosur, encabezada por el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, con el objetivo de dimensionar el impacto político y económico sobre el bloque regional.

En esa línea, el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, formalizó un pedido de citación para el titular de la Cancillería y presentó un proyecto de resolución de repudio por las agresiones verbales emitidas en San Pablo.

En los fundamentos de la presentación, Paulón argumentó que las descalificaciones pronunciadas por Milei hacia la máxima autoridad brasileña “resultan incompatibles con el respeto que debe regir las relaciones entre Estados soberanos y constituyen una grave afectación de la investidura presidencial y de los intereses de la República Argentina”.