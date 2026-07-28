Los Nihuiles: Cornejo anunció su licitación por 30 años y la venta de acciones

El gobernador Alfredo Cornejo anunció el inicio del proceso de licitación pública nacional e internacional para seleccionar al nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles . El proceso se realizará en conjunto con el Gobierno nacional e incluirá la transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la sociedad que será concesionaria del sistema.

Cornejo hizo el anuncio este martes antes de las 7 de la mañana. La apertura del proceso para conformar el llamado a licitación pública nacional e internacional permitirá definir al nuevo operador del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles, uno de los principales activos energéticos de la provincia.

Desde hace unos años que Pampa Energía tiene la concesión y los gobiernos han ido prorrogándola.

Según explicó el mandatario a través de sus redes sociales, la licitación se llevará adelante de manera conjunta entre la Provincia y el Gobierno nacional debido a que ambas jurisdicciones tienen competencias sobre el sistema. Mientras Mendoza conserva la propiedad de los activos del complejo y el derecho de uso del agua, la concesión para la generación de energía corresponde al Estado nacional.

La convocatoria contempla la venta y transferencia del 100% de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA), la sociedad creada por ley provincial que será la concesionaria del complejo durante los próximos 30 años.

Cornejo destacó que esta nueva etapa incorpora de forma definitiva a Nihuil IV dentro del esquema general del complejo hidroeléctrico. De esta manera, las cuatro centrales pasarán a operar bajo un único modelo de gestión, mantenimiento e inversiones.

El objetivo de la nueva concesión será avanzar en la modernización integral de Los Nihuiles, recuperar la capacidad de generación del sistema y ejecutar las inversiones necesarias para rehabilitar los equipos dañados por el aluvión de 2025. Además, el plan contempla mejoras en la infraestructura para incrementar la confiabilidad operativa del complejo.

La importancia de Los Nihuiles y quién lo opera

Con una capacidad instalada cercana a los 290 megavatios (MW), Los Nihuiles constituye uno de los principales polos de generación hidroeléctrica de Mendoza y una pieza clave para el abastecimiento energético provincial. Desde el Gobierno sostienen que la licitación permitirá potenciar su funcionamiento, garantizar inversiones de largo plazo y fortalecer la generación eléctrica como herramienta para el desarrollo económico de la provincia.

El proceso licitatorio marcará el inicio de una nueva etapa para uno de los complejos hidroeléctricos más importantes de Mendoza, en un contexto en el que la Provincia busca impulsar inversiones en infraestructura energética y mejorar la eficiencia de sus activos estratégicos.

Actualmente, Pampa Energía tiene la concesión.

Los últimos años de Los Nihuiles

La gestión de Pampa Energía al frente del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles estuvo atravesada en los últimos años por una serie de dificultades operativas, climáticas y contractuales que impactaron en el funcionamiento del sistema y marcaron el tramo final de la concesión.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el estado de las instalaciones y el nivel de inversiones realizadas. Desde distintos sectores políticos y técnicos se plantearon críticas sobre el mantenimiento de la infraestructura, especialmente a medida que se acercaba el vencimiento de la concesión. La empresa, por su parte, sostuvo que cumplió con las obligaciones previstas en el contrato y ejecutó las inversiones correspondientes.

El hecho más crítico ocurrió en enero de 2025, cuando una tormenta de características extraordinarias afectó el Cañón del Atuel y provocó graves daños en el complejo. El aluvión destruyó caminos, obras de infraestructura y dejó fuera de servicio las centrales Nihuil II y Nihuil III, reduciendo de manera significativa la capacidad de generación eléctrica. La reconstrucción demandó trabajos de gran magnitud y un plazo prolongado debido a la complejidad de los daños.

A esta situación se sumó el vencimiento de la concesión, que originalmente expiró en junio de 2024. Frente a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio mientras se definía el futuro del complejo, los gobiernos nacional y provincial dispusieron sucesivas prórrogas. Durante ese proceso surgieron diferencias entre Pampa Energía y el Estado respecto de las condiciones de la transición y de las obligaciones que debía asumir la empresa durante el período de extensión.

En paralelo, Mendoza avanzó en la creación de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) y en el diseño de una nueva licitación para otorgar una concesión por 30 años.