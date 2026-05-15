El Gobierno dio un nuevo paso para la licitación de Los Nihuiles

Mendoza avanza con una de las licitaciones más importantes en materia energética de la provincia. Según explicó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ya se presentó la documentación necesaria para poder avanzar con el proceso administrativo y legal previo al llamado a licitación del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles .

Ubicado sobre el río Atuel en San Rafael, Los Nihuiles es uno de los sistemas hidroeléctricos más importantes del país. El proceso licitatorio está impulsado por Hidroelectricidad Mendocina, la empresa creada a partir de la manda legal que la Legislatura le otorgó a Emesa para instrumentar la nueva concesión del sistema.

Luego del vencimiento de la concesión original, prorrogada con el fin de lograr una transición ordenada , desde el Ejecutivo provincial sostienen que el objetivo es alcanzar un proyecto “superador” que no solo recupere infraestructura existente, sino que además incorpore nueva tecnología y desarrolle una modernización integral.

La ministra de Energía y Ambiente confirmó el avance en la licitación de Los Nihuiles.

El complejo Los Nihuiles posee una capacidad instalada cercana a los 290 MW, el equivalente al 0,7% de la capacidad total en toda la Argentina. Cuenta con tres represas, cuatro centrales y un dique compensador distribuidos a lo largo de 40 kilómetros por el Cañón del Atuel.

Nihuil I está conformado por el embalse El Nihuil, inaugurado en 1947, y la central hidroeléctrica “Ing. Juan Eugenio Maggi”, con una potencia de 75 MW. El sistema Nihuil II, por su parte, incluye la presa Aisol, construida en 1969, y una central de 131,2 MW.

Nihuil III está compuesto por la presa Tierras Blancas y una central de 52 MW. El complejo se completa con el embalse Valle Grande y la central Nihuil IV, de 30 MW, incorporada al sistema en 1997. Entre 1990 y 2017, el complejo registró una generación promedio anual de 838 GWh, con máximos históricos de 1.250 GWh.