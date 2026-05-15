El contratista de Manuel Adorni se presentó espontáneamente en Comodoro Py y entregó más pruebas

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sumó este viernes una nueva presentación judicial del contratista Matías Tabar , quien decidió ampliar espontáneamente su testimonio ante la fiscalía y entregar más documentación vinculada a las refacciones realizadas en la casa del country Indio Cuá.

De manera imprevista y acercándose a los tribunales de Comodoro Py, Tabar incorporó facturas, remitos y capturas de conversaciones por chat relacionadas con la obra. Además, ratificó que el costo total ascendió a US$245.000 y sostuvo que los pagos fueron realizados en efectivo.

La ampliación de la declaración ocurrió pocas horas después de que el contratista defendiera públicamente al funcionario nacional. “Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista con TN.

A su vez, confirmó nuevamente el monto total invertido en la remodelación de la propiedad y reconoció que recibió parte del dinero “en dólares billete”. También deslizó críticas sobre el foco puesto en la operatoria: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”.

"Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar. Hace un año y medio era en dólares”, señaló.

Sobre cómo se compuso el gasto total de la obra, Tabar sostuvo: “El presupuesto es de US$94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria sumaba los US$245.000. Se desvirtúa el número”. Y agregó: “Cualquier persona que transite la construcción sabe que esos son los valores de las cosas. Mis honorarios fueron de US$20.000“.

En ese marco, buscó diferenciar el dinero que recibió personalmente del costo global de los trabajos. “Una cosa es lo que me paga mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento hubo ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, aclaró.

"Yo le pasé un presupuesto, que él aceptó. Empezamos a trabajar, se empieza a pedir una cosa, otra cosa, y eso termina desembocando en el total de la obra, que es el que declaré, según mis cálculos”, explicó Tabar.