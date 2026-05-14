Así fue la corta visita de Manuel Adorni a Mendoza: foto incómoda, olvido y ausentes

La visita del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Mendoza quedó marcada tanto por su brevedad como por algunas situaciones particulares que ocurrieron mientras inauguraba, en compañía del gobernador Alfredo Cornejo , el parque solar El Quemado.

El jefe de ministros arribó al primer proyecto inaugurado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), recorrió las instalaciones y luego de su discurso y algunas imágenes, se marchó sin dialogar con la prensa que se encontraba en el lugar. Aproximadamente, la presencia de Adorni en Las Heras fue de una hora.

Cuando se disponía a hablar, el Jefe de Gabinete se percató que no tenía consigo los papeles en donde estaban impresas las palabras preparadas, por lo que señaló que no arrancaría hasta no tenerlos.

Una colaboradora salió velozmente de entre los presentes para acercarle las hojas y, ya con papeles en mano, Adorni comenzó con la lectura de su discurso.

Teléfono para Alfredo Cornejo

Mientras Adorni se dirigía a los presentes, en el escenario lo acompañaron el Gobernador de Mendoza y el CEO de YPF, Horacio Marín. Fue durante las palabras del Jefe de Gabinete que Alfredo Cornejo aprovechó para revisar su teléfono.

Cornejo revisando su celular durante el discurso de Manuel Adorni El gobernador Alfredo Cornejo revisa su celular durante el discurso de Manuel Adorni.

el quemado inauguracion adorni cornejo marin caras (11) Cornejo y Adorni miran el teléfono del Gobernador. Alf Ponce Mercado / MDZ

La foto incómoda

En la previa de la visita se especulaba con la incomodidad que generaba la llegada del Jefe de Gabinete a Mendoza. La situación judicial de Adorni ha sido tema de conversación en la opinión pública durante semanas y su arribo podía generar más disgustos que alegrías.

En su cuenta de X, Cornejo compartió la inauguración del parque solar y, entre las imágenes, publicó una junto al Jefe de Gabinete pero también junto al CEO de YPF y sus ministros, con quienes recorrieron el predio. También agregó una del momento de su discurso, junto a Adorni y Marín sobre el escenario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2054993648777859366&partner=&hide_thread=false Mendoza inauguró el Parque Solar El Quemado, el más grande de la Argentina. Dimos otro paso concreto hacia una matriz energética más limpia, moderna y preparada para el crecimiento de nuestra provincia. Mientras algunos hablan del cuidado ambiental desde el discurso, en Mendoza… pic.twitter.com/wStW78RDia — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 14, 2026

Un palco poco concurrido

Durante el acto de inauguración del parque El Quemado, la presencia política no fue de lo más destacada. Más allá del Gobernador y parte de su gabinete, como la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, no hubo presencia masiva de funcionarios destacados ni del ámbito nacional ni provincial.

El jefe comunal de Las Heras, Francisco Lo Presti, quien había cuestionado la visita del Jefe de Gabinete en la previa, estuvo presente. Sin embargo, no se ubicó en el palco de autoridades pese a ser el intendente anfitrión de la jornada.

Los ausentes más notorios de la jornada fueron los oficialistas nacionales: ni Luis Petri ni Facundo Correa Llano acompañaron a Adorni en su presencia en Mendoza. Tampoco estuvo presente la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien había sugerido la renuncia de Adorni en tanto dure la investigación judicial.