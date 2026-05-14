Dólares, viajes y bienes: el juez Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni
El magistrado Sebastián Casanello ordenó la medida contra el legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete.
En una resolución que sacude la interna de La Libertad Avanza, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador de la provincia de Buenos Aires y hermano del actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.
La medida responde a un pedido directo del fiscal Guillermo Marijuan, quien encabeza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado ordenó, además, que se soliciten de manera formal todas las declaraciones juradas del legislador a la Oficina Anticorrupción (OA), con el objetivo de realizar una trazabilidad detallada de su evolución patrimonial, sus bienes declarados y sus registros de viajes al exterior.
El origen del conflicto: la denuncia de Marcela Pagano
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del bloque libertario, quien aportó elementos para que la justicia investigue el origen de los fondos de Adorni.
El foco de la fiscalía no solo está puesto en su actual cargo como legislador bonaerense, sino también en su paso por el Poder Ejecutivo Nacional. Antes de desembarcar en la Legislatura, Francisco Adorni se desempeñó como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, un puesto que ya había generado fuertes críticas por el nivel salarial y el vínculo de parentesco con el entonces vocero presidencial.