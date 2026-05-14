Dólares, viajes y bienes: el juez Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El magistrado Sebastián Casanello ordenó la medida contra el legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete.

En una resolución que sacude la interna de La Libertad Avanza, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador de la provincia de Buenos Aires y hermano del actual jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni.

La medida responde a un pedido directo del fiscal Guillermo Marijuan, quien encabeza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado ordenó, además, que se soliciten de manera formal todas las declaraciones juradas del legislador a la Oficina Anticorrupción (OA), con el objetivo de realizar una trazabilidad detallada de su evolución patrimonial, sus bienes declarados y sus registros de viajes al exterior.

El origen del conflicto: la denuncia de Marcela Pagano La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del bloque libertario, quien aportó elementos para que la justicia investigue el origen de los fondos de Adorni.