El Banco Central compró US$110 millones y ya cumplió el 75% de la meta de acumulación de reservas

Desde el inicio de la actual fase económica, la entidad financiera lleva adquiridos US$7.485 millones. El ritmo de acumulación sitúa al organismo que preside Santiago Bausili cada vez más cerca del objetivo anual.

El Banco Central (BCRA) sumó otra jornada con compra de dólares, superior a los US$100 millones, y sus reservas finalizaron por encima de los US$46.000 millones.

En detalle, el organismo que comanda Santiago Bausili se hizo de US$110 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta compra se ubicó como la de mayor volumen en lo que va del mes.

El avance en las metas del Banco Central Desde que inició la “fase 4” del programa monetario, a comienzos del 2026, la entidad financiera lleva adquiridos US$7.485 millones. Así, ya completó casi las tres cuartas partes (75%) de la meta total pactada para este año.

Y es que se fijó entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que, de otra manera, podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, indicó la autoridad monetaria en su informe.