Las automotrices ofrecen planes de financiación a tasa cero en un esfuerzo para reactivar ventas

Las principales automotrices que operan en Argentina reforzaron durante mayo sus estrategias comerciales con planes de financiación a tasa cero , con créditos UVA y bonificaciones especiales para distintos modelos, en una apuesta por sostener la demanda en el mercado de vehículos 0 km.

Las propuestas abarcan desde autos compactos y SUV hasta utilitarios y vehículos premium, con opciones de financiamiento que alcanzan los $45 millones y plazos de hasta 48 meses.

Las principales automotrices que operan en Argentina salieron a reforzar durante mayo sus estrategias comerciales con una amplia batería de créditos a tasa 0%, préstamos UVA, bonificaciones especiales y planes de ahorro, en un contexto donde las marcas buscan sostener el ritmo de patentamientos y captar consumidores en un mercado cada vez más competitivo.

Las propuestas abarcan prácticamente todos los segmentos: autos urbanos, SUV, pickups, utilitarios y vehículos premium. En varios casos, las financiaciones alcanzan cifras récord para el mercado local, con montos de hasta $45 millones y plazos que llegan a los 48 meses.

Dentro de este escenario, Fiat Argentina lanzó una de las ofertas más agresivas del mes. La marca del grupo Stellantis habilitó líneas de financiación con tasa nominal anual del 0% tanto a 12 como a 18 meses, con montos máximos de entre $18 millones y $24 millones según el plazo elegido. Además, reforzó particularmente su estrategia comercial para algunos de sus modelos de mayor demanda, como Cronos, Pulse, Fastback y Toro, que podrán financiarse hasta $28 millones a 18 meses sin interés.

Fiat Cronos (1)

La automotriz también apuntó al crecimiento del segmento electrificado con beneficios especiales para el Fiat 600 Hybrid, que podrá adquirirse mediante créditos de hasta $20 millones a 24 meses o hasta $30 millones a 12 meses, ambos a tasa 0%. En paralelo, la pickup Fiat Titano contará con una línea especial de hasta $35 millones financiados sin interés. A esto se suman créditos UVA a 36 meses con tasa 0%, una herramienta que las terminales vuelven a impulsar para ampliar el acceso al financiamiento en un escenario de desaceleración inflacionaria.

Peugeot Argentina también salió a disputar el mercado con una combinación de créditos promocionales y líneas de financiación ampliadas. La firma ofrece durante mayo una “Tasa Express” del 0% a 18 meses para toda su gama, con un tope financiable de $16 millones. Pero el foco principal está puesto en los modelos Peugeot 208 y Peugeot 2008, dos de los vehículos más importantes de la marca en el mercado argentino.

Peugeot 208 Peugeot 208

Para ambos modelos, Peugeot habilitó planes de hasta $20 millones a 24 meses con tasa 0% o financiamiento de hasta $26 millones con una tasa reducida del 5,9%. Además, el SUV 2008 tendrá una línea específica de hasta $40 millones a 36 meses, con una TNA del 19,9%, una de las propuestas de mayor volumen financiero disponibles actualmente en el sector.

La marca francesa también extendió opciones para modelos de mayor tamaño y uso profesional, como Boxer, 3008, 408 y 5008, que podrán acceder a créditos de hasta $45 millones y plazos de hasta cuatro años.

En el segmento SUV, Jeep Argentina reforzó sus incentivos comerciales con créditos a tasa 0% y rebajas directas sobre los precios de lista de varios modelos. La compañía ofrece financiación de hasta $24 millones a 12 meses sin interés y hasta $18 millones a 18 meses para toda la gama. Además, sumó préstamos UVA por hasta $30 millones y otras líneas que permiten cubrir hasta el 80% del valor de la unidad.

En paralelo, la marca aplicó bonificaciones especiales sobre algunos de sus vehículos más vendidos. El Jeep Renegade se ofrece desde $43,5 millones, mientras que el Jeep Compass Blackhawk se comercializa desde $64,3 millones y el Jeep Commander Limited desde $59,9 millones. Estos modelos, además, cuentan con financiación de hasta $28 millones a 18 meses con tasa 0%.

Jeep Renegade XT Jeep Renegade XT Jeep

Otra de las marcas del grupo Stellantis que salió con una fuerte ofensiva comercial es Citroën Argentina. La compañía habilitó créditos del 0% a 18 meses para toda su gama por hasta $18 millones y sumó planes especiales para versiones de mayor equipamiento como Basalt Dark Edition, Basalt Shine y

, que podrán financiarse hasta $20 millones con tasa 0% o a 24 meses con tasas preferenciales.

Citroën también extendió líneas de hasta $36 millones y opciones especiales de hasta $45 millones para utilitarios como Jumper, buscando captar tanto clientes particulares como usuarios comerciales y profesionales.

Nuevo Citroën C5 Aircross Nuevo Citroën C5 Aircross Citroën

Dentro del universo premium, DS Automobiles Argentina decidió mantener sin modificaciones los precios de toda su gama durante mayo. La marca francesa apuesta a consolidar su posicionamiento en el segmento de vehículos electrificados y de alta gama, con modelos como el DS 3, que parte desde USD 46.500; el DS 4, desde USD 51.800; y el DS 7, desde USD 52.500. La versión híbrida enchufable del DS 7 asciende a USD 72.000.

DS3 HYBRID

Por su parte, Renault Argentina profundizó durante mayo su esquema de financiación a través de Mobilize Financial Services, Renault Store y Plan Rombo. La marca incorporó nuevas líneas para el SUV Boreal, uno de sus últimos lanzamientos, con financiación de hasta $30 millones a 12 meses sin interés.

El abanico de promociones también alcanza a modelos como Renault Kardian, Renault Arkana, Renault Kwid, Renault Duster y Kangoo, con distintas combinaciones de monto y plazo a tasa 0%.

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Además, la compañía reforzó su estrategia de planes de ahorro mediante Plan Rombo, que incorporó un nuevo esquema para Kardian con financiación del 75% del valor del vehículo en 84 cuotas.

En paralelo, Renault amplió sus beneficios de posventa. Durante mayo y junio ofrecerá descuentos escalonados en services de mantenimiento, financiación en hasta seis cuotas sin interés y una acción promocional que permitirá participar por el sorteo de una camiseta oficial del equipo Alpine firmada por Franco Colapinto entre quienes realicen servicios en la red Renault Minuto.