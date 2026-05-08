A cuánto cerró el dólar este viernes tras los últimos anuncios de Luis Caputo

En una semana que estuvo marcada por los avances de las investigaciones de la Justicia en el caso de Manuel Adorni, el dólar no parece acusar recibo y los mercados así lo demuestran. Las cotizaciones de este viernes prácticamente no tuvieron movimiento y se quedaron al igual que el jueves.

En concreto, el dólar oficial cerró este viernes a $1370 para la compra y $1420 para la venta , al igual que el cierre del día jueves. Según las pantallas del Banco Nación, este viernes fue un día tranquilo y en calma para la moneda estadounidense.

El dólar había tenido una semana con más bajas que subas, perdiendo más de $15 en el inicio de la semana y recuperándose hacia el día jueves.

A su vez, el dólar blue tampoco tuvo movimientos este viernes. Cerró finalmente la jornada a: $1380 para la compra y $1400 para la venta según indican las pizarras de los principales sitios especializados consultados por este medio.

El que si se movió fue el dólar MEP, que cerró a $1430 para la compra y $1432 para la venta, con una crecida del 0,36% respecto de ayer.

dolar No tuvo movimientos el dólar.

El dólar quieto tras los anuncios de Luis Caputo en Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la creación de un “Súper RIGI ” que busca la industrialización de los recursos naturales mediante el incentivo al desarrollo de nuevos sectores productivos que actualmente no existen en la Argentina.

“Argentina será una potencia minera en algunos años. Pero existe la industria de refinamiento y laminado de cobre. Es una industria que va a crecer exponencialmente y es una de las que podría tener estos beneficios y generar la atracción de empresas”, explicó el ministro.

Al mismo tiempo, el ministro desestimó que el caso Adorni haga subir el Riesgo País, insistió en que el “Riesgo Kuka” es el que influye sobre ese indicador y destacó que Argentina se está “empezando a recibir de país serio“. “Lo de Manuel no tiene efecto en el Riesgo País”, sostuvo el funcioanrio en la rueda de prensa en Casa Rosada que compartió con el mismo Adorni.