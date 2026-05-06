El dólar volvió a bajar mientras el Gobierno defiende y ratifica a Manuel Adorni

Al igual que el día martes, el dólar volvió a bajar hoy y queda cada vez más cerca de volver a los $1400 que cotizaba al inicio del mes de abril. Se trata de una nueva caída en los mercados luego del retroceso de ayer.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1360 para la compra y $1410 para la venta , cayendo $5 respecto del cierre del día martes, jornada en la que también había caído en sus cotizaciones unos diez pesos.

De esta forma, el dólar se aleja del techo de la banda cambiaria y queda cerca del mínimo de cotización que marcó durante los meses de marzo y abril.

En cuanto al dato político, la jornada estuvo marcada por la férrea defensa de los principales referentes del Gobierno hacia el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Tanto el presidente Javier Milei como el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem salieron a cruzar las versiones de una posible renuncia ante las investigaciones de la Justicia por enriquecimiento ilícito.

El dólar blue sigue bajando

Mientras tanto, el dólar blue sigue cotizando a la baja este miércoles. Cerró a $1380 para la compra y $1400 para la venta.

Se trata de una baja del 0,73% en promedio respecto del cierre del martes, es decir, unos $10 según el último dato de hace 24 horas.