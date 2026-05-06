Los bonos argentinos operan en verde tras la suba en la calificación crediticia y mejora el humor en Wall Street

Los activos argentinos en Wall Street operan con subas generalizadas, al ritmo del mejor clima en los mercados globales por la desescalada en Medio Oriente. En esa línea, el riesgo país logra romper el umbra de los 530 puntos básicos.

La deuda soberana se pinta de verde en Nueva York, impulsada por el Global 2041 (+1,8%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica, con subas de hasta 1,5%.

En ese sentido, el riesgo país comprime más de 20 unidades y se ubica en 528 puntos básicos.

Esto se da en medio de la suba de la calificación crediticia de Argentina por parte de la calificadora Fitch Ratings, que elevó la nota de la deuda argentina de “CCC+” a “B-”. Así, se abre una puerta al financiamiento externo.

También, los títulos argentinos sintieron el mayor optimismo que impregnó los mercados globales este miércoles ante la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para finalizar la guerra en Medio Oriente.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanza 3,3%. Las acciones del panel líder trepan hasta 8%, empujadas por Banco Macro.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en sintonía, con alzas de hasta el 9%, como el caso del ADR de Ternium.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.410 en la pizarra del Banco Nación.