El riesgo país quiebra el piso de los 540 puntos en una jornada de contrastes para los activos argentinos

Mientras el mercado local permaneció inactivo por el feriado del Día del Trabajador, los bonos soberanos mantuvieron su racha alcista en Nueva York, logrando que el indicador de JP Morgan perforara un umbral clave.

En una jornada marcada por la ausencia de operaciones en la Bolsa porteña, la atención financiera se trasladó íntegramente al exterior. El escenario internacional mostró señales mixtas para la Argentina: un sólido respaldo a la deuda pública que contrastó con una toma de ganancias en los papeles privados, en un contexto donde los indicadores de Wall Street vienen de alcanzar máximos históricos al cierre de abril.

El rally de los bonos y el hito del riesgo país La nota destacada del día fue el desempeño de los bonos soberanos. Con ganancias que promediaron el 0,7% para los Bonares y treparon hasta el 2% en el caso de los Globales, la confianza de los inversores se tradujo en una mejora sensible de la solvencia percibida.

Este impulso permitió que el riesgo país argentino cayera 28 unidades, cerrando en 539 puntos básicos. Al retroceder un 3,9%, el indicador logró quebrar la barrera de los 540 puntos sobre el cierre de la semana, consolidando una tendencia de compresión de tasas que el mercado sigue de cerca.

La dinámica de las acciones y el mercado estadounidense En Wall Street, los índices principales operaron con disparidad al inicio de mayo: el S&P 500 subió un 0,3% y el Nasdaq un 1%, mientras que el Dow Jones cedió un 0,3%. Sin embargo, para los ADRs argentinos, la jornada fue mayoritariamente esquiva.