Wall Street: las acciones argentinas suben, los bonos bajan y el riesgo país se ubica en 560 puntos

Los activos argentinos se mueven dispar en Wall Street, mientras los ADRs operan al alza la deuda soberana cae.

Los activos argentinos se mueven dispar en el comienzo de la semana en Wall Street, mientras las acciones operan al alza, los bonos caen. As{i, el riesgo país se vuelve a tensionar y sube unas undidades hasta los 560 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares oepra en rojo y cae hasta 0,8% en Nueva York, traccionada por el Bonar 2041. En tanto, los bonos bajo legisalción local alternan subas y bajas.

El riesgo país se ubica en 560 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,4%. Las acciones del panel líder se mueven en verde.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan al alza, empujado por el ADR de Cresud (+2,9%).