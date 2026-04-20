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Wall Street: el riesgo país sube mientras los activos argentinos operan mixtos

Tanto bonos como las acciones alternan subas y bajas en Wall Street. El riesgo país sube en la jornada de este lunes.

MDZ Dinero

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

NA

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. El riesgo país sube y el Merval cae en la plaza local.

Esto se da en un contexto donde el recalentamiento de las tensiones en Medio Oriente provocó un nuevo salto en los precios del petróleo y algunas bolsas del mundo operen en rojo.

La deuda soberana argentina en dólares opera mixta en Nueva York, al alza se mueve el Global 2046 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local se mueven con un rojo generalizado.

El riesgo país se ubica en 525 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder registran mayorías de bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Al alza empuja Globant (+1,3%).

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.390 en la pizarra del Banco Nación.

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