Wall Street: el riesgo país sube mientras los activos argentinos operan mixtos

Tanto bonos como las acciones alternan subas y bajas en Wall Street. El riesgo país sube en la jornada de este lunes.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. El riesgo país sube y el Merval cae en la plaza local.

Esto se da en un contexto donde el recalentamiento de las tensiones en Medio Oriente provocó un nuevo salto en los precios del petróleo y algunas bolsas del mundo operen en rojo.

La deuda soberana argentina en dólares opera mixta en Nueva York, al alza se mueve el Global 2046 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local se mueven con un rojo generalizado.

El riesgo país se ubica en 525 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder registran mayorías de bajas.