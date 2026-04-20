Wall Street: el riesgo país sube mientras los activos argentinos operan mixtos
Tanto bonos como las acciones alternan subas y bajas en Wall Street. El riesgo país sube en la jornada de este lunes.
Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. El riesgo país sube y el Merval cae en la plaza local.
Esto se da en un contexto donde el recalentamiento de las tensiones en Medio Oriente provocó un nuevo salto en los precios del petróleo y algunas bolsas del mundo operen en rojo.
La deuda soberana argentina en dólares opera mixta en Nueva York, al alza se mueve el Global 2046 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local se mueven con un rojo generalizado.
El riesgo país se ubica en 525 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder registran mayorías de bajas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Al alza empuja Globant (+1,3%).
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.390 en la pizarra del Banco Nación.