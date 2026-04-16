Las acciones argentinas suben en Wall Street, los bonos operan mixtos y el riesgo país se acerca a los 510 puntos

Los activos argentinos operan con mayorías en suba en Wall Street. Mientras tanto, el riesgo país baja.

Las acciones argentinas suben este jueves en Wall Street, mientras que los bonos operan mixtos. En esa línea, el riesgo país comprime y se acerca a los 510 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera mixta en Nueva York, al alza tracciona el Global 2041 (+0,3%). En tanto, los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país baja y se ubica en 515 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,1%. Las acciones del panel líder oepran mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en suba, impulsados al alza por el ADR de Globant (+1,7%).