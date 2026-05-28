Acciones argentinas siguen de racha en Wall Street y el riesgo país vuelve a caer debajo de los 500 puntos

Tras el rally alcista de ayer la rueda del jueves arrancó con números positivos en la Bolsa de Nueva York, con las acciones argentinas marcando subas de más de 6% en los papeles de los bancos, y buena performance en las acciones del sector energético.

Lideran los avances en los ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas en Wall Street , Banco Macro (6,2%), seguido por banco Supervielle (5,8%), Grupo Financiero Galicia (3,5%), BBVA (2,9%) E YPF (1,8%).

En la plaza local, el índice Merval sube arriba de 2%, impulsado también por las acciones del sector financiero, con Banco Supervielle avanzando 4,8%, el Banco Macro subiendo 5,0%, Banco Galicia 2,9% y BBVA el 2,3%.

Entre los papeles del sector energético se destaca el buen desempeño de las acciones de Transener (3,4%), TGN (1,7%), Edenor (1,7%) Pampa (1,2%), Metrogas (1,0%) e YPF (0,9%).

Los bono soberanos, por su parte, marcan una jornada con resultados mixtos, con avances y retrocesos en el margen, como el Bonar 2041, que sube 0,5%, mientras que el Global 2035 avanza 0,3%, el Bonar 2035 0,2% y el Global 2030 un 0,1%. Las caídas están enfocadas en el Global 2046 (-0,5%) y los Bonares 2030 y 2038 (-0,1%).

Los bonos en dólares que cotizan bajo ley nacional, en tanto, se observan bajas en los Bonares 2041 (-0,9%) y el Global 2046 (-0,4%), mientras que los Bonares y Globales 2035 suben 0,2%.

Baja el riesgo país

Con este desempeño el riesgo país retrocede cuatro puntos básicos, quedando nuevamente por debajo de los 500 puntos, en 496 puntos básicos.

Para el Gobierno es clave mantener la tendencia bajista del riesgo país, con la idea de poder acceder en algún momento del año a los mercados de deuda voluntaria en el exterior, sin embargo, el riesgo país de Argentina aún se encuentro a más de 200 puntos del que tiene los vecinos de la región. Ahí queda tarea pendiente.

¿Dólar en alza?

En el mercado cambiario, el dólar oficial marca en las pantallas del Banco Nación a $1385 para la compra y $1435 para la venta, mientras que el dólar informal se vende a $1420 para la compra y $1440 en el tipo vendedor.

Los dólares financieros, en tanto, muestran una baja de -0,10%, con el MEP cotizando a $1428,35 y el Contado con Liqui a $1477,95.