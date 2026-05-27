Los bonos y las acciones argentinas suben, mientras el riesgo país se pone a tiro de perforar los 500 puntos

Los activos argentinos en Wall Street operan en verde en la rueda de este miércoles. El riesgo país se aproxima a romper la barrera de las 500 unidades.

Los activos argentinos en Wall Street cotizan en verde en la jornada de este miércoles. Por su parte, el riesgo país coquetea con perforar los 500 puntos básicos. En tanto, el Merval opera con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares cotizan al alza en Nueva York, empujada por el Global 2038 (+0,7%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma sintonías con subas de hasta 0,7%, como el caso del Global 2029.

El riesgo país se ubica en 508 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2,5%. Las acciones del panel líder suben empujadas por Supervielle (+6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en verde, las principal suba en el ADR de BBVA (+6,6%).