El Banco Nación anunció préstamos para cancelar deudas con tarjetas de crédito

En medio del creciente deterioro financiero de los hogares argentinos, el Banco Nación (BNA) presentó nuevas líneas de préstamos destinadas a refinanciar deudas de tarjetas de crédito y otras obligaciones financieras, con el objetivo de contener el aumento de la morosidad .

La iniciativa surge en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito, el aumento de las tasas de interés y una aceleración del riesgo de incumplimiento en préstamos personales y tarjetas.

Según informó la entidad, uno de los programas habilitados es una línea de “Consolidación de deudas” dirigida a clientes que perciben sus haberes a través del banco. La herramienta permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto en el Banco Nación como en otras entidades bancarias, mediante créditos con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y plazos de hasta 72 meses .

Desde el banco señalaron que el objetivo es facilitar una “administración ordenada, previsible y sostenible” de las finanzas personales en un escenario de creciente presión sobre los ingresos.

El paquete también contempla un esquema específico para refinanciar saldos de tarjetas de crédito emitidas por la propia entidad que registren hasta 90 días de mora.

En esos casos, el BNA ofrece financiamiento con una TNA del 35% y plazos de hasta 60 meses, condiciones que buscan reducir el peso de las cuotas mensuales y evitar que los usuarios profundicen su situación de incumplimiento.

Para deudas con atrasos superiores a los 90 días, el banco dispone además de alternativas de refinanciación con plazos que pueden extenderse hasta 96 meses.

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La decisión del Banco Nación se produce luego de que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmara públicamente que la autoridad monetaria no rescataría a las familias endeudadas y que el aumento de la mora debía funcionar como “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

Morosidad familiar récord

De acuerdo con datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y estadísticas oficiales del propio BNA, la morosidad de las familias argentinas escaló al 11,5%, el nivel más alto registrado en más de una década y media.

El deterioro más pronunciado se observa en los préstamos personales, donde la mora alcanza el 14,2%, mientras que en las tarjetas de crédito el indicador trepó al 11,7%.

En el sector financiero crece la preocupación por el impacto de las elevadas tasas activas sobre la capacidad de pago de los hogares. Desde el Banco Nación sostuvieron que las nuevas líneas buscan también incentivar a otras entidades a desarrollar mecanismos de refinanciación similares para contener el incremento de la incobrabilidad.