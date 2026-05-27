Torneos y Competencias le compró a Clarín el total de las acciones de TyC Sports

El holding regional Waiken ILW, perteneciente al Grupo Werthein , concretó la compra del 50% de la señal deportiva TyC Sports que permanecía en manos del Grupo Clarín y pasó a controlar el 100% de la compañía.

La operación, valuada en US$25 millones, fue informada oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por Clarín y se realizó a través de la firma Kindra International Limited . El acuerdo también incluyó la adquisición de la marca automovilística Carburando .

Con esta decisión, el conglomerado mediático de los Werthein fortalece su presencia en el negocio deportivo audiovisual y consolida una estructura integrada entre contenidos, distribución y plataformas tecnológicas.

“Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados”, señaló Waiken ILW en un comunicado oficial.

Impacto en el Mundial 2026

La operación podría tener consecuencias directas sobre la cobertura del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, DirecTV Latin America —también controlada por Waiken ILW— posee los derechos para transmitir todos los partidos del torneo a través de DSports, mientras que TyC Sports no contaba hasta ahora con acceso pleno al certamen.

Tras la integración accionaria, en el sector descuentan que la señal deportiva argentina podría incorporar parte de esos contenidos mundialistas a su programación.

Por el momento, TyC Sports y DSports continuarán funcionando como marcas separadas. Sin embargo, el avance hacia una estrategia convergente ya comenzó: DSports será incorporada en los próximos días a la grilla de Flow, la plataforma de televisión y streaming de Personal, controlada parcialmente por el Grupo Clarín.

La expansión regional de Waiken ILW

El Grupo Werthein lanzó oficialmente Waiken ILW en noviembre de 2025 como un holding technomedia destinado a reorganizar sus negocios de medios, telecomunicaciones y tecnología en América Latina.

El proyecto contempla inversiones propias por US$450 millones entre 2026 y 2031 y tiene como objetivo ampliar operaciones en 11 países de la región, además de explorar una futura salida a bolsa en Estados Unidos.

La compañía busca alcanzar a más de 400 millones de personas en América Latina y el Caribe, con expansión prevista hacia mercados como Panamá, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Bolivia y Estados Unidos.

Actualmente, el portafolio de Waiken ILW incluye más de 20 marcas vinculadas a televisión satelital, streaming, fibra óptica, fintech, inteligencia artificial y producción de contenidos.

Entre sus activos figuran Sky Brasil, DGO, Torneos y Competencias, 1190 Sports y WIN Sports, además de señales como DNews, DShow, DFight y DSports Radio.

El presidente del holding, Darío Werthein, había anticipado el año pasado el interés del grupo por continuar expandiéndose en distintos sectores de la economía argentina.

“Miramos muchos negocios en Argentina, siempre tenemos la puerta abierta y estamos estudiando distintas alternativas. A veces se nos dan, otras no. Hay competencia, perdemos y ganamos. Pero siempre que vemos oportunidades”, sostuvo el empresario en declaraciones periodísticas.

La compra total de TyC Sports representa uno de los movimientos más relevantes del mercado de medios argentino en los últimos años y consolida al Grupo Werthein como uno de los principales actores regionales en la industria del entretenimiento deportivo.