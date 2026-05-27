Monotributo de ARCA: cuándo es la próxima recategorización y qué tener en cuenta

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) se prepara para el segundo proceso de recategorización obligatoria del año. Este trámite clave define la permanencia de millones de trabajadores independientes en el régimen simplificado y exige una revisión exhaustiva de los ingresos acumulados para evitar sanciones o exclusiones de oficio por parte del fisco.

El proceso se vuelve fundamental en este tramo del año, ya que coincidirá con la aplicación del nuevo índice de inflación que modificará los topes de las escalas.

El calendario oficial estipula que la próxima recategorización se llevará adelante durante el mes de agosto de 2026. Los contribuyentes tendrán un plazo de tres semanas para ingresar al portal web del organismo previsional y completar la declaración con sus datos actualizados.

Quienes no hayan tenido modificaciones en su nivel de facturación ni hayan superado los límites de su categoría actual no deberán realizar ninguna acción, ya que el sistema los mantendrá de forma automática en el mismo escalafón.

arca El portal de ARCA permite consultar los ingresos acumulados en tiempo real. Foto: Archivo

Los puntos clave a tener en cuenta

Para realizar el trámite de forma correcta y sin errores que puedan llamar la atención del organismo fiscalizador, los especialistas recomiendan poner el foco en tres factores principales:

Facturación acumulada: se deben sumar todas las facturas electrónicas emitidas en los últimos 12 meses previos al trámite. Para facilitarte esto, el portal de ARCA cuenta con un contador automático en la pantalla principal que te muestra en tiempo real tus ingresos acumulados, permitiéndote saber al instante si estás cerca de pasarte de categoría.

Gastos fijos del negocio: hay que controlar el valor de los alquileres comerciales devengados y el consumo de energía eléctrica acumulado en el mismo período, ya que son parámetros que determinan el encuadre.

Nuevas tablas de ARCA: antes de confirmar el movimiento, será obligatorio cotejar los ingresos contra la tabla actualizada por el IPC que publicará el gobierno, la cual elevará los techos de facturación para amortiguar el impacto inflacionario.

El retraso o la falta de presentación en los casos que corresponda puede derivar en multas económicas y en la recategorización automática por parte de la agencia de recaudación, tomando como base los movimientos bancarios y de tarjetas del monotributista.