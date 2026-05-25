ARCA devuelve dinero del monotributo: cómo saber si te corresponde el reintegro

ARCA informa cómo acceder al beneficio de devolución de parte de la cuota del Monotributo para contribuyentes cumplidores.

Para acceder al reintegro de ARCA es obligatorio pagar por débito automático. Foto: Prensa ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigente el beneficio anual para los monotributistas cumplidores. Quienes abonaron sus obligaciones en tiempo y forma pueden recibir la devolución de una parte de su cuota mensual. El beneficio se acredita de manera automática, aunque es necesario cumplir con ciertos requisitos para acceder al beneficio

A pesar de lo que muchos contribuyentes creen, este beneficio no representa la devolución total del pago mensual. El organismo reintegra únicamente el componente impositivo del Monotributo, lo que significa que quedan excluidos los importes destinados a la obra social y a los aportes jubilatorios. Por ende, el monto final varía según la categoría de cada usuario.

Cuáles son los requisitos para acceder Para que el sistema de ARCA liquide la devolución de forma automática, el pequeño ahorrista debe cumplir con tres condiciones fiscales obligatorias:

Pago en término: haber pagado las cuotas mensuales del año calendario dentro de las fechas de vencimiento. Haber regularizado una deuda tarde no cuenta; el sistema lo detecta como incumplimiento.

Medio de pago electrónico: las cuotas deben haberse abonado exclusivamente a través de débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito. Quienes pagan manualmente mes a mes quedan fuera del beneficio.

Obligaciones al día: tener activo y actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico, emitir facturas electrónicas y haber realizado las recategorizaciones semestrales obligatorias cuando correspondía. arca Tener las obligaciones fiscales al día es clave para acceder al beneficio de ARCA. Foto: Archivo