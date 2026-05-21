ARCA: la nueva medida que impacta para las empleadas domésticas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puso en marcha un nuevo sistema de recibo de sueldo 100% digital para el personal de casas particulares. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5850/2026, busca modernizar la registración laboral y reemplaza definitivamente el tradicional comprobante en papel.

El nuevo esquema alcanza a más de 600 mil relaciones laborales en todo el país y obliga a los empleadores a generar los recibos de sueldo a través del portal oficial del organismo, utilizando clave fiscal.

Según ARCA, el objetivo es agilizar trámites, mejorar la trazabilidad de la documentación y reforzar la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadoras domésticas.

Con el nuevo mecanismo, los empleadores deben ingresar al Registro Especial del Personal de Casas Particulares y emitir allí el comprobante salarial correspondiente a cada período trabajado. El recibo queda automáticamente disponible para la trabajadora dentro de la sección “Mis trabajos” del portal oficial.

Además, el sistema permite verificar cuándo fue consultado el documento mediante una función denominada “Fecha de lectura”, que deja constancia del acceso realizado por la empleada.

Empleadas domésticas Empleadas domésticas con un nuevo sistema bajo ARCA. Shutterstock

Paso a paso para generar el recibo

Para confeccionar correctamente el recibo digital, ARCA estableció una serie de pasos obligatorios:

Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

Seleccionar la opción “Personal de Casas Particulares”.

Elegir “Generar recibo de sueldo”.

Indicar el período que se desea liquidar.

Completar los datos salariales y adicionales correspondientes.

Verificar montos, antigüedad y aportes.

Descargar el PDF generado por el sistema.

El comprobante incluye todos los datos exigidos por la normativa laboral vigente: identificación de las partes, período trabajado, remuneración, descuentos y aportes previsionales. Además, cuenta con mecanismos digitales de autenticidad y validación legal.

La digitalización elimina gradualmente el uso del soporte papel y centraliza toda la documentación laboral en una única plataforma. Los empleadores deberán emitir los recibos en tiempo y forma, mientras que las trabajadoras podrán descargarlos, almacenarlos y utilizarlos para trámites previsionales, bancarios o reclamos laborales.