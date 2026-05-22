ARCA extendió hasta julio los vencimientos del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) dispuso una prórroga para la presentación de declaraciones juradas y el pago de impuestos correspondientes al período fiscal 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas. La medida alcanza al Impuesto a las Ganancias , al Impuesto sobre los Bienes Personales y al Impuesto Cedular , cuyos vencimientos fueron postergados hasta el 27 de julio de 2026 inclusive.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución General 5851/2026 y reemplaza el cronograma de vencimientos que había sido establecido originalmente para el calendario tributario de este año.

Desde el organismo recaudador señalaron que la extensión de plazos respondió a pedidos formulados por distintas entidades que representan a profesionales en ciencias económicas, las cuales solicitaron más tiempo para completar correctamente las presentaciones fiscales.

En los fundamentos de la norma, ARCA explicó que la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto para contribuyentes como para responsables impositivos, en un contexto de alta carga administrativa durante la temporada de liquidación anual.

La prórroga también alcanza a las declaraciones juradas informativas que deben presentar empleados en relación de dependencia, jubilados y otros beneficiarios de determinadas rentas. En estos casos, el nuevo vencimiento fue fijado para el 31 de julio de 2026.

La extensión de los plazos era una de las demandas más reiteradas por parte de consejos profesionales y tributaristas, que advertían sobre dificultades operativas y la necesidad de contar con más tiempo para la confección de las declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.