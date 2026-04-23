AGIP: ¿hasta cuándo se puede acceder a la moratoria en CABA para saldar deudas?

Los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pueden acceder a la moratoria implementada por AGIP hasta el próximo jueves 30 de abril. La medida consta de un plan que permite regularizar deudas con facilidades de pago y de adhesión con el objetivo de brindar herramientas para promover un cumplimento tributario responsable.

Hay opciones de financiación en hasta 48 cuotas y para estos últimos días se prevé una condonación de intereses de hasta el 40%, siempre según la modalidad de pago elegida (al contado o en cuotas) y si se trata de Grandes Contribuyentes. Es para todos los impuestos: ABL, Patentes e Ingresos Brutos.

También incluye deudas en estado judicial y condonación de intereses de hasta el 40%.

En ese sentido, se puede optar por dos alternativas al momento de adherirse:

Nueva Cuenta Corriente Tributaria: se accede a través del Portal del Contribuyente. Allí, en el menú de la izquierda, se debe seleccionar "Operaciones" - "Planes/Moratoria", elegir las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago.

Boleta de cuota única: es una alternativa directa y simplificada para quienes tienen deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL y/o Patentes. La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web de AGIP o mediante Home Banking. Incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses ya aplicada, y se identifica como Cuota 219 – "Cuota Única Moratoria 2025".

Deuda judicial

La moratoria alcanza a deudas de todos los impuestos vencidas al 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial.

Para estas últimas, se implementó una herramienta online que permite gestionarla y cancelar el pago de honorarios de mandatarios sin intermediarios. Así, el organismo brinda una solución transparente y equitativa tanto para los contribuyentes como para los mandatarios.

Este procedimiento está disponible desde el Portal del Contribuyente de AGIP. Desde allí, los contribuyentes pueden identificar su proceso judicial, consultar los importes y elegir cómo pagar, en una o más cuotas. La deuda tributaria se financia mediante débito automático, informando un CBU, y los honorarios y costas mediante VEP, en hasta seis cuotas.

Es importante destacar que la convivencia entre la Clave Ciudad y la cuenta miBA para acceder al Portal del Contribuyente se extendió hasta el 30/4 para acompañar los tiempos de esta moratoria y facilitar la adhesión. Luego de esa fecha, se deberá ingresar únicamente con cuenta miBA en nivel 3.