Industria y construcción: no recuperaron lo perdido en la era Milei y especialistas no prevén una recuperación

Esta semana el Indec dio a conocer el Indicador de Producción Industrial (IPI) e In dicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) , correspondiente a abril. Ambos sectores todavía continúan sin recuperar lo perdido desde que asumió la presidencia Javier Milei.

En concreto, la industria cayó 2,1% mensual y 2,8% interanual. Contra el nivel de noviembre 2023 sigue un 5% por debajo.

"En comparación con noviembre de 2023, 10 de los 16 sectores industriales registran caídas, y 9 de ellos presentan bajas de dos dígitos. Las contracciones más pronunciadas se observan en textiles (-35%), productos de metal (-22%), minerales no metálicos (-20%), caucho y plástico (-20%), maquinaria y equipos (-19%), prendas de vestir (-19%) y automotriz (-17%)", señaló consultora LCG.

Por su parte, la construcción se contrajo 4% mensual, pero subió 2,1% interanual. Desde noviembre 2023 acumula una caída del 22%.

Hacia adelante, los drivers que podrían traccionar a ambos sectores no se vislumbran con fuerza suficiente para revertir todo el terreno perdido desde que asumió Milei.

"No prevemos que se consolide una recuperación en ninguno de los dos sectores en el corto plazo. Por el contrario, esperamos que persista una dinámica de 'serrucho', consistente con una tendencia de estancamiento. Los factores que podrían revertir este escenario se encuentran debilitados: en la industria, la demanda continúa limitada por la pérdida de poder adquisitivo, a la vez que aumenta la presión competitiva asociada a la apertura comercial y al atraso cambiario", sostuvo LCG.

Y agregó: "En la construcción, si bien el sector se encuentra más resguardado de la competencia externa, la ausencia de una reactivación concreta de la actividad y de los salarios y el freno de la obra pública sigue condicionando su recuperación".

A su vez, en el informe del ISAC el porcentaje de empresas que realizan obras privadas y esperan un alza de la actividad de la construcción disminuyó a un mínimo desde agosto 2025 ( 9%).

Empresarios de la construcción estiman que habrá un crecimiento interanual del orden del 7 % comparado con los muy bajos valores de 2025. "El crecimiento se debería esencialmente a obras privadas (Oil & Gas, Minería, vivienda ABC1 ya en curso) y al aporte de obras publicas provinciales en algunas jurisdicciones", señalaron a MDZ fuentes del sector. Y agregaron: "Aceptando esos supuestos, el nivel de actividad del sector, a fines de 2026, medido por ISAC, seguiría algo por debajo de su valor en diciembre de 2023 y alrededor del 20 % por debajo del pico de actividad de abril de 2023".

La apuesta del Gobierno con la construcción

La apuesta del Gobierno con la construcción es que las concesiones de las rutas pueda impulsar algo de obra pública.

Aunque desde el sector aclaran que el mejor de los casos, el impacto de esas obras sería de alrededor de 700 puestos de trabajo, lejos de los 75.238 empleos que perdió el sector entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, según el CEPA.