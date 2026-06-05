Construir una casa en menos de una semana ya es posible gracias a este sistema

La industria de la construcción sigue incorporando nuevas tecnologías para reducir costos, tiempos de obra y el impacto ambiental. En ese contexto, un sistema desarrollado con ladrillos fabricados a partir de plástico reciclado gana cada vez más atención porque permite construir una casa en apenas cinco días, algo impensado para los métodos tradicionales.

La innovación fue creada por la empresa colombiana Conceptos Plásticos. Su propuesta consiste en fabricar bloques modulares utilizando residuos plásticos reciclados. Estas piezas se ensamblan entre sí mediante un sistema de encastre, similar al de algunos juegos de construcción, lo que agiliza notablemente el proceso de montaje.

Para producir los bloques se utilizan plásticos provenientes de residuos urbanos e industriales. El material pasa por un proceso de fundición y moldeado hasta convertirse en piezas listas para su uso. Cada bloque tiene un peso similar al de un ladrillo convencional, pero está diseñado para facilitar el armado de paredes y estructuras.

Según sus desarrolladores, una vivienda de alrededor de 40 metros cuadrados puede levantarse en cinco días con un equipo reducido de trabajadores. El modelo básico incluye dos habitaciones, cocina, baño y espacio de estar. Además, el sistema permite construir edificaciones de hasta dos pisos.

Entre las ventajas que destacan los especialistas se encuentran la rapidez de ejecución y la reutilización de materiales que de otro modo terminarían como residuos. Los bloques también ofrecen aislamiento térmico y acústico, mientras que incorporan componentes que ayudan a retardar la combustión y mejorar la resistencia de la estructura.

Más allá de la velocidad de construcción, esta tecnología busca aportar una solución frente al déficit habitacional y a los desafíos ambientales. Al reutilizar grandes cantidades de plástico reciclado y reducir la necesidad de materiales tradicionales, el sistema aparece como una alternativa innovadora que podría expandirse en distintos países durante los próximos años.