Radiografía del consumo en Mendoza: cuáles son los rubros más golpeados

Con más de un año de resultados negativos y un retroceso que supera el 3% en los primeros cinco meses del 2026, el consumo en Argentina está cada vez más golpeado y Mendoza no es la excepción. Tanto en el comercio como en diferentes industrias de la matriz productiva local, se acumulan resultados negativos y se encienden luces de alarma.

De acuerdo a los últimos números compartidos por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registraron una caída interanual de 1,2% en mayo y el acumulado del 2026 es de -3,1%. Pero el comercio no es el único afectado, la baja en las ventas y otros problemas financieros se han trasladado a otras industrias como el agro, el turismo y la gastronomía, los concesionarios y la construcción.

Y aunque algunos sectores muestran señales incipientes de recuperación, los empresarios coinciden en que la cautela sigue marcando las decisiones de compra de los consumidores.

El comercio minorista, sobre todo en el corazón del microcentro mendocino , es quizás uno de los sectores que enfrenta una situación más delicada. "Las ventas no aumentan. Siempre tenemos expectativas de cara al Día del Padre, pero tampoco son las que teníamos otros años. Y más si le sumamos que estamos en medio del Mundial. No hay mucha expectativa ni mucha alegría en el sector", afirmó Adrián Alín, titular de la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys).

El dirigente aseguró que la situación continúa siendo crítica y advirtió sobre el cierre de locales comerciales. "Ha habido muchos cierres de locales y muchas promesas de cierre, y la situación no cambia. No me gusta decirlo, pero tengo que contar las realidades que escucho", sostuvo.

Pero más allá de eso, para Alín, la Ciudad de Mendoza mantiene su atractivo comercial por la importante circulación de personas y turistas. "Todavía en algunos sectores hay cola para alquilar locales. Siguen ingresando cerca de 500.000 personas por día y la mayor cantidad de turistas entra por la Ciudad", señaló.

Para el también dirigente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), la principal explicación de la caída del consumo está vinculada a la pérdida del poder adquisitivo y a la incertidumbre económica. "No hay obra pública que genere movimiento en la construcción. Además, el poder adquisitivo de jubilados y empleados estatales ha bajado. La gente ve que los comercios no venden, que algunos cierran y aparece el temor a perder el trabajo. Todo eso impacta directamente en el consumo", afirmó.

Comercios de alquileres cerrados (5) Comercios vacíos en el centro mendocino, una postal cada vez más frecuente. Julieta Caballero - MDZ

Qué pasa con la construcción

Una mirada similar, aunque con algunos matices, planteó Diego Pérez Colman, CEO de Hipercerámico y presidente de Red Edificar Mendoza. Según indicó, durante los primeros cinco meses de 2026 el mercado se mantuvo cauteloso, con una demanda moderada y decisiones de inversión mucho más racionales.

"Observamos un mercado todavía cauteloso, con una demanda moderada y decisiones de inversión muy racionalizadas. A nivel nacional, los indicadores de venta de insumos mostraron debilidad al inicio del año, aunque algunos segmentos vinculados a remodelaciones, mantenimiento y obra privada de pequeña escala comenzaron a mostrar cierta recuperación hacia marzo y abril", explicó.

En la región de Cuyo, señaló que las obras residenciales y las refacciones son las que sostienen gran parte de la actividad. Además, destacó un cambio en los hábitos de compra. "El consumidor analiza mucho más la relación costo-beneficio de cada producto y prioriza materiales durables, de bajo mantenimiento y con mejor desempeño a largo plazo", indicó.

Pérez Colman diferenció además los comportamientos según los distintos segmentos de clientes. Mientras que en Hipercerámico, orientado a consumidores de ingresos medios y altos, las compras son cada vez más racionales y se evalúan todas las alternativas de financiamiento disponibles, en Casa Fácil, enfocada en sectores medios y populares, el consumo mantiene una dinámica más regular y asociada a necesidades inmediatas.

De cara a los próximos meses, el presidente de Red Edificar se mostró moderadamente optimista. "La evolución dependerá principalmente de la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de financiamiento para la construcción y la recuperación del consumo privado", sostuvo.

Entre las oportunidades detectadas para la segunda mitad del año mencionó la vivienda unifamiliar, algunos proyectos impulsados por organismos públicos como el IPV, las remodelaciones y las inversiones vinculadas a eficiencia energética y sustentabilidad. "Si se consolida un escenario de mayor previsibilidad económica, esperamos una segunda mitad del año con niveles de actividad superiores a los del primer semestre. El desafío seguirá siendo transformar esa estabilidad en inversión concreta y sostenida", concluyó.

Codigo urbano (25) obras nuevos edificios construccion emilio civit La Municipalidad de Capital estableció un nuevo Código Urbano y de Edificación que regula las construcciones en el municipio. Walter Moreno/MDZ

Automotor y concesionarias

La misma preocupación se observa en el mercado automotor y en las concesionarias mendocinas. Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) señalaron que la actividad cayó 12% respecto de abril y acumula una baja interanual del 26%.

Las expectativas para el año también se deterioraron. Mientras inicialmente se proyectaba un mercado de unas 650.000 unidades, ahora las estimaciones rondan las 570.000. A esto se suma un elevado nivel de stock: entre terminales y concesionarios existen actualmente alrededor de 140.000 vehículos sin vender, equivalentes a más de tres meses de comercialización al ritmo actual.

"La situación es preocupante porque obliga a vender prácticamente sin margen para acompañar la estrategia de las terminales. De hecho, en los últimos tres meses el sector registró una inflación prácticamente nula en los precios de los vehículos, con una variación de apenas 0,2%, muy por debajo de la inflación general", explicaron desde la entidad.

En Mendoza, que representa cerca del 4,3% del mercado nacional, el panorama no difiere demasiado del promedio del país. Los concesionarios locales también enfrentan elevados niveles de stock y una demanda que se debilita mes tras mes. "La plaza está seca de plata. Lo que podría ayudar es un crédito más barato y accesible para más personas. Hoy no todo el mundo califica para un préstamo porque seguimos teniendo altos niveles de informalidad laboral", indicaron.

El sector también enfrenta una creciente competencia por la llegada de nuevas marcas al mercado. Sin embargo, advierten que estas empresas tampoco están ajenas a las dificultades que atraviesa la actividad. La retracción económica también impacta sobre los servicios posventa. Si bien muchos propietarios optan por prolongar la vida útil de sus vehículos realizando reparaciones y mantenimiento ante la imposibilidad de renovarlos, los talleres mecánicos registran una caída cercana al 20% en su nivel de actividad.

El sector de los concesionarios pasa por un momento crítico Foto: Ilustrativa. Archivo MDZ El sector de los concesionarios pasa por un momento crítico Foto: Ilustrativa. Archivo MDZ

Agro y vitivinicultura

La vitivinicultura argentina, donde Mendoza representa más del 70% de la producción, es quizás uno de los sectores que más pública han hecho la crisis de consumo. De acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para los despachos al mercado interno, en el mes de abril se registró una caída de 0,8% interanual y la comercialización acumulada es apenas 1% superior a la de 2025, el año con el registro de consumo per cápita más bajo de la historia.

Esta realidad, sumada con problemas propios de cada empresa, ha llevado a complicaciones en las cadenas de pago, con una gran cantidad de cheques rechazados para las bodegas, con los casos de Norton -ya en concurso preventivo de acreedores- y Bianchi como los más relevantes y conocidos en Mendoza, pero con un largo listado de instituciones que figuran en la central de deudores del Banco Central.

bodega norton frente (4) La Justicia dio a conocer nuevos detalles del proceso de concurso de acreedores de Bodega Norton. Alf Ponce Mercado / MDZ

La otra cara de la caída del consumo

De acuerdo a un reciente informe publicado por Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos.

En promedio, el primer cuatrimestre de 2026 muestra una caída de 5,6% en Recursos de Origen Nacional (RON) y -7,2% en Coparticipación. A esto se suma que, desde el inicio de la gestión de Milei, los recursos propios de las provincias han sufrido una caída real promedio del 16,0% (período dic/23 – mar/26) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23).

Según el CEPA, para paliar el problema, el Estado nacional ha intervenido proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad, para 12 provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), por hasta $400.000 millones. “La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos”, anticiparon desde el CEPA.