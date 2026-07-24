La morosidad de las familias volvió a aumentar en mayo y casi triplicó los niveles de 2025

El último Informe sobre Bancos del Banco Central revela que el ratio de irregularidad de los hogares alcanzó el 12,8% en mayo. Aunque el ritmo de deterioro mensual muestra una leve moderación, el salto interanual refleja una presión creciente sobre la economía doméstica.

El panorama del crédito minorista en Argentina atraviesa un momento de tensión. Según los datos del Banco Central procesados al cierre de mayo de 2026, la irregularidad de las financiaciones a las familias se situó en un 12,8%, lo que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto a abril. Lo más alarmante es la comparación a largo plazo: frente a mayo de 2025, este indicador subió 8,3 puntos porcentuales, lo que significa que el nivel de morosidad prácticamente se triplicó en el transcurso de un año.

Este comportamiento de las familias contrasta con la situación de las empresas, cuyo coeficiente de morosidad se ubica en un nivel mucho más bajo, del 3,5%. A nivel general, sumando ambos segmentos, la irregularidad del crédito al sector privado ascendió al 7,7% en mayo.

El consumo en retroceso y el refugio en la solvencia El incremento en la mora de los hogares se da en un contexto donde los préstamos al consumo sufrieron una contracción real del 1,1% durante el mes de mayo. A pesar del deterioro en el cumplimiento de los pagos por parte de los individuos, el sistema financiero mantiene una estructura de defensa sólida. Las entidades cuentan con un saldo de previsiones que cubre el 86,3% de la cartera irregular, asegurando una capacidad de absorción de pérdidas que el regulador califica como elevada.

Además, el sistema en su conjunto muestra indicadores de solvencia robustos, con una integración de capital que representa el 30,7% de los activos ponderados por riesgo. No obstante, el foco de preocupación se mantiene en la capacidad de pago de los hogares, cuya participación en el activo total de los bancos se redujo levemente hasta el 20,4%.