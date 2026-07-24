El dólar no frena: subió $10 y el Gobierno anunció que podría llegar a $1.800

La rotunda declaración del Gobierno pegó en el mercado. El dólar oficial volvió a subir este viernes y el dólar blue bajó.

En una nueva jornada financiera, el dólar oficial volvió a subir y el dólar blue tuvo una leve caída en su cotización. Se trata del tercer incremento al hilo en lo que va de la semana. El Gobierno, mientras tanto, destacó que la moneda estadounidense puede incrementar entre 200 y 300 pesos en los próximos meses.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy a $1.470 para la compra y $1.520 para la venta. Se trata de un incremento de $10 respecto del cierre del día jueves, cuando también incrementó unos cinco pesos su cotización en el segmento minorista en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, unos cinco pesos menos que en el cierre del jueves, con una variación descendente en un orden del 0,33%.

El dólar a $1800 en los próximos meses En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $1.700 y $1.800. “No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o a $1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier este viernes.

El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming oficialista “Carajo” y aseguró que la evolución del dólar “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 meses en el corto plazo.