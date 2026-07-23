Récord histórico: el dólar no da tregua, volvió a subir y en el mercado paralelo trepa a $1.550

A sólo cuatro días de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional , Kristalina Georgieva , llegue al país manifestar in situ su apoyo al Gobierno de Javier Milei y la estabilidad y el crecimiento alcanzados, el frente cambiario empezó a levantar polvareda, subiendo todas las cotizaciones y el dólar blue trepando a su mayor nivel histórico.

Este jueves el dólar oficial marcó una nueva suba en las pantallas del Banco Nación, llegando a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, un incremento de 0,33% en relación a la rueda previa.

En cuanto al dólar blue opera a $1.540 para la compra y $1.550 para la venta, una suba de 0,32% y ampliando la brecha, esa palabra que hace tiempo salió del léxico cotidiano de los argentinos ya trepa a $50. El dato de la jornada es que por segunda rueda consecutiva se quiebra el récord histórico de cotización del dólar informal.

Los dólares financieros, por su parte, también estuvieron al alza, en especial el Contado con Liqui, que avanzó 20 pesos para quedar en $1.584,017, una suba de 1,2%, aunque aún está a casi $30 de su récord. Por su parte, el dólar MEP quedó en $1.517,26 este jueves, un 0,2% de incremento.

Esto se dio en una jornada negra en los mercados internacionales, salvo en Asia, que tuvo números en verde en las bolsas de Shanghai (0,25%), Shenzhen (0,44%), Nikkei 225 de Tokio (0,46%), y el Hang Seng de Hong Kong 1,28%.

En contraste, las bolsas europeas cerraron para abajo, con el Dax de la Bolsa de Frankfurt (-1,77%), el CAC 40 de París -1,64%, el FTSE 100 de Londres -0,73%, mientras que el IBEX 35 de Madrid cayó -1,55% y el FTSE MIB de la Bolsa de Milán -2,80%.

Cruzando el Atlántico, el Dow Jones cayó -1,19%, mientras que el S&P 500 retrocedió -1,44% y el tecnológico Nasdaq Composite -2,44%.

En este escenario no sorprende que el índice S&P 500 VIX, conocido como índice de volatilidad o más dramáticamente "índice del miedo" trepara nada menos que 16,41% en una sola rueda.