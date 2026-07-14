Visita de Kristalina Georgieva: fuerte señal de apoyo al Gobierno y a la marcha del programa económico

La inusual visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , muestra un gesto de gran apoyo político al gobierno de Javier Milei, en un momento crucial. Según confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, el encuentro será a fin de mes, con el Mundial ya terminado y las luces se vuelven a posar en el programa económico y el mercado empieza a medir la chance de reelección del oficialismo el año que viene.

"Los directores gerentes del Fondo no viajan para auditar la marcha de un programa, ni para apoyar alguna reforma estructural, como la de reformar la carta orgánica del BCRA . Se trata de una visita de alta visibilidad política, como la que nos hizo Scott Bessent para mostrar apoyo cuando el gobierno levantó -parcialmente- el cepo. Es probable que la visita responda a una invitación del gobierno para mostrar un fuerte compromiso del Fondo con su principal deudor", explicó a MDZ Héctor Torres, exrepresentante argentino ante el FMI .

"Me parece un tanto inusual la visita de la directora gerente, es este caso Georgieva a un país. Sobre todo un país que tiene un acuerdo. No hay necesidad de que la Directora Gerente del Fondo visite a un país en cuestión, no hay necesidad, no está escrito en ningún lado que tiene que hacerlo. Con lo cual, no queda claro cuál es el objetivo si reforzar el acuerdo vigente y por qué, en todo caso, dar un 'espaldarazo' al país, por qué no se están haciendo las cosas bien acaso, trae más dudas que certezas la visita de Georgieva al país y no es común, habría que ver cuáles son las verdaderas razones", sostuvo a este medio un exfuncionario de Economía que participó de negociaciones con el Fondo Monetario.

"Marca alineamiento y apoyo accionario. No es común", agregó otro exfuncionario que supo estar en el quinto piso del Palacio de Hacienda y mantuvo conversaciones con el organismo internacional.

La vocera del FMI, Julie Kozack, adelantó que Kristalina "espera con interés reunirse con el presidente Milei, el equipo económico y otros actores relevantes". "Todavía estamos terminando de definir el cronograma exacto. Sabemos que se reunirá con el presidente Milei y con el equipo económico, pero también tendrá otras reuniones con otros actores, incluidos algunos que van más allá del gobierno", agregó.

A su vez, Kozack subrayó que "la visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina, y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país".

Con Milei, el FMI no necesita "mostrar" un lado más humano. El mandatario sostiene y se compromete con exigencias superiores a las del propio Fondo Monetario, sobre todo en materia fiscal, ya que se incumplieron las metas de acumulación de reservas pactadas.

La Argentina tiene 23 programas firmados con el FMI, por un total cercano a US$112.000 millones. Según los últimos datos, el país mantiene un crédito pendiente de devolución por US$57.763 millones.

Con Macri, el acuerdo fue inédito por el monto, que superaba por mucho la cuota de país miembro de Argentina. Con Milei, lo inédito fue que significó el mayor desembolso inicial.

La llegada de Georgieva se daría en un momento clave. El Mundial ya habrá finalizado y las luces se vuelven a posar , hasta se especula con que sería el inicio de la campaña de cara a las elecciones del año que viene.

Pero también, en un contexto donde el país, pese a que el FMI aprobó las dos últimas revisiones del acuerdo con dos waivers de por medio, el país comenzaría a pagarle capital al Fondo. "En los próximos meses y durante todo 2027, según confirmó el Gobierno esta semana, Argentina le va a estar pagando por primera vez, después de casi ocho años, el capital al Fondo Monetario. Le viene pagando intereses, pero no le viene pagando capital", señaló el economista Fernando Marull.

El historial de las visitas del FMI

La última vez que un director del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó a un presidente argentino de manera oficial fue en 2003, cuando el entonces gerente general del organismo, Horst Köhler, arribó al país en un contexto de crisis institucional, económica y social, para reunirse con el recientemente asumido Néstor Kirchner.

Anteriormente, Köhler visitó de manera fugaz el país en 2000, en una gira por países de Latinoamérica tras asumir el mando del Fondo Monetario.

En septiembre de 2004, estuvo Rodrigo de Rato, en el marco de una gira regional y Christine Lagarde se reunió con expresidente Mauricio Macri en 2018, en el marco del G20.

En la década de los 90', bajo la presidencia de Carlos Menem, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, arribó al país.