La inflación de Mendoza en junio fue de 1,5%

Según el informe difundido por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, en el sexto mes del año la inflación en Mendoza fue el periodo consecutivo a la baja.

La sexta medición del año de la inflación en Mendoza cerró con un 1,5%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este martes un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este resultado marca un leve retroceso con respecto a mayo, cuando la inflación fue de 1,9%.

De esta manera, sumando la inflación de los cinco periodos anteriores, el acumulado en lo que va del año se ubica en 15,6%.

La inflación acumulada del año en Mendoza En términos interanuales, Mendoza registró un acumulado de 32,8%%. Dicho número es el resultado de la sumatoria de la inflación de los últimos 12 meses, desde mayo de 2025 hasta junio de 2026. Si se pone el foco en la evolución mensual de la inflación en ese período, se puede observar que en los meses contemplados de 2025 ésta fue del 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, el 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre; y en los meses de 2026 fue del 3% en enero, 2,5% en febrero, el 3,6% de marzo, 2,3% en abril, 1,9% en mayo, y el 1,5% registrado en junio.

¿Qué rubro fue el que tuvo un mayor aumento? De acuerdo al documento difundido por la DEIE, el salto en la inflación estuvo impulsado principalmente por el rubro "Esparcimiento" (3,3%), "Vivienda y servicios básicos" (2,5%), "Atención médica y gastos para la salud" (2,3%), "Otros bienes y servicios" (2,2%), "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (1,9%), "Alimentos y bebidas" (1,6%), "Educación" (1,1%), "Transporte y comunicaciones (0,5%).