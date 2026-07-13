Anses define un nuevo aumento para las jubilaciones este martes

Anses prepara un nuevo aumento para las jubilaciones a partir del mes de agosto, cuando se conozca la inflación de junio. Los montos.

Anses definirá este martes 14 de julio un nuevo aumento para los jubilados que esperan ansiosos saber cuánto cobrarán respecto al mes de agosto. Además, se espera que el bono de $70.000 también juegue su rol en el impacto de las jubilaciones para el mes que viene.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá mañana la inflación de junio que, de acuerdo a informes de consultoras privadas, puede perforar el 2% y sostener el proceso de desaceleración que mostró en los últimos meses.

La Ciudad de Buenos Aires ya informó que el costo de vida en el ámbito porteño fue de 1,8%, el más bajo del primero semestre, lo cual alentó expectativas positivas. En el Gobierno nacional se muestran confiados en que el INDEC confirmará las mejores previsiones.

Jubilaciones con aumento en agosto En caso de confirmarse que la inflación será menor al 2%, los jubilados recibirán un aumento que irá en el mismo orden que el IPC que difunda el Indec mañana a las 16. La jubilación actual es de 411.787,67. A ese monto habrá que sumarle el índice de los precios comunicado este martes.