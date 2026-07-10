Cómo consultar el recibo de jubilación de Anses y verificar los descuentos
Anses dio a conocer cómo se puede consultar el recibo de tu jubilación mes a mes. Los detalles para verificarlo.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder de manera online a su recibo mensual para conocer el monto liquidado, revisar los descuentos aplicados y comprobar que la liquidación sea correcta.
El comprobante de haberes se encuentra disponible en la plataforma Mi Anses y puede descargarse o imprimirse en pocos minutos. La consulta periódica permite detectar posibles errores, descuentos no autorizados o inconsistencias antes del cobro.
Paso a paso para consultar el recibo de Anses
Para acceder al recibo de jubilación es necesario:
- Ingresar a la plataforma Mi Anses.
- Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Jubilaciones y Pensiones.
- Ingresar en Consultar recibos de haberes.
- Elegir el mes que se desea visualizar para descargar o imprimir el comprobante.
Qué información incluye el comprobante
El recibo detalla cada uno de los conceptos que integran el haber mensual, así como los descuentos efectuados. Entre los principales ítems figuran:
- Prestación Básica Universal (PBU).
- Prestación Compensatoria (PC).
- Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
- Bonos extraordinarios, cuando corresponden.
- Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), en junio y diciembre.
- Descuentos por obra social.
- Cuotas de créditos de ANSES, en caso de tener un préstamo vigente.
- Otros descuentos autorizados.
Si el beneficiario detecta un descuento que no reconoce, lo primero es identificar la entidad responsable del débito para iniciar el reclamo correspondiente. Si la situación no se resuelve o persisten las irregularidades, también es posible solicitar la intervención de Anses para que revise la liquidación.