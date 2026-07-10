Cómo consultar el recibo de jubilación de Anses y verificar los descuentos

Anses dio a conocer cómo se puede consultar el recibo de tu jubilación mes a mes. Los detalles para verificarlo.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder de manera online a su recibo mensual para conocer el monto liquidado, revisar los descuentos aplicados y comprobar que la liquidación sea correcta.

El comprobante de haberes se encuentra disponible en la plataforma Mi Anses y puede descargarse o imprimirse en pocos minutos. La consulta periódica permite detectar posibles errores, descuentos no autorizados o inconsistencias antes del cobro.

Paso a paso para consultar el recibo de Anses Para acceder al recibo de jubilación es necesario:

Ingresar a la plataforma Mi Anses.

Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Jubilaciones y Pensiones .

. Ingresar en Consultar recibos de haberes .

. Elegir el mes que se desea visualizar para descargar o imprimir el comprobante. Qué información incluye el comprobante El recibo detalla cada uno de los conceptos que integran el haber mensual, así como los descuentos efectuados. Entre los principales ítems figuran: