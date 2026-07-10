Anses paga por el nacimiento de un hijo: quiénes pueden cobrar la asignación en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en julio el monto de la asignación por nacimiento , una ayuda económica destinada a acompañar a las familias tras la llegada de un hijo. Con el aumento del 2,15%, el pago escaló a $86.295 para quienes cumplan con los requisitos.

La prestación forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El trámite es gratuito y debe realizarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento del bebé.

La prestación está destinada a:

En julio aumentó la asignación por nacimiento de Anses.

En el caso de quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, el beneficio solo se paga si la prestación estaba vigente durante el mes en que nació el hijo.

En cambio, los jubilados, pensionados del SIPA y monotributistas no pueden acceder a esta asignación.

Cuáles son los límites de ingresos para cobrar el beneficio

Para los trabajadores alcanzados por el SUAF, Anses mantiene topes de ingresos que deben cumplirse para acceder a la asignación.

Desde julio de 2026, los límites son los siguientes:

Ingreso individual máximo: $3.034.844.

Ingreso máximo del grupo familiar: $6.069.688.

Si alguno de estos topes es superado, el beneficio no corresponde.

Cómo solicitar la asignación por nacimiento

El trámite varía según la prestación que cobre cada beneficiario.

Los trabajadores incluidos en el SUAF pueden realizar la gestión:

De forma presencial en una oficina de Anses.

A través del servicio de Atención Virtual disponible en Mi Anses.

Por su parte, quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo deben realizar el trámite exclusivamente de manera presencial y con turno previo.

Qué documentación hay que presentar

Para solicitar la asignación por nacimiento es necesario presentar:

La partida o certificado de nacimiento del hijo.

El DNI del recién nacido y de los integrantes del grupo familiar.

Además, el trámite debe iniciarse entre los dos meses y los dos años posteriores al nacimiento. Si la solicitud se presenta fuera de ese plazo, el beneficio ya no podrá cobrarse.

Cabe recordar que Anses liquida el monto correspondiente al valor vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de cuándo se realice el trámite.