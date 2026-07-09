Asignaciones: cuánto aumentan en julio y cuáles son los nuevos montos de Anses
Las asignaciones tendrán una suba del 2,15% en julio por la fórmula de movilidad. El incremento impactará en la AUH.
El calendario de pagos de Anses comienza julio con una nueva actualización para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El organismo confirmó que el aumento será del 2,15%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Por esta razón, el primer párrafo contiene el enlace a la nota relacionada: asignaciones.
La suba alcanza a las asignaciones familiares y universales. De esta manera, millones de beneficiarios recibirán los haberes de julio con los valores actualizados, según el tipo de prestación y la situación de cada grupo familiar.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el monto general pasará a ser de $148.049 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80% de ese valor y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.
La AUH por Hijo con Discapacidad también tendrá aumento y llegará a $482.062. Este beneficio no tiene límite de edad para el hijo con discapacidad y forma parte de las prestaciones que se actualizan de manera mensual.
¿Cuánto aumentan las asignaciones en julio?
Las asignaciones tendrán en julio una suba del 2,15%. Con ese incremento, los principales montos informados por ANSES quedan de la siguiente manera:
- En el caso del SUAF, el monto final depende del Ingreso del Grupo Familiar. Por eso, la Asignación Familiar por Hijo no es igual para todos los titulares, sino que cambia según el rango de ingresos declarado ante Anses.
- El aumento también alcanza a otras prestaciones vinculadas al sistema de asignaciones familiares, como Prenatal, Maternidad y las asignaciones de pago único, entre ellas Nacimiento, Adopción y Matrimonio.
La actualización se aplica de manera automática. Los beneficiarios no deben hacer un trámite extra para cobrar el aumento, aunque pueden revisar el detalle de liquidación, fecha y medio de cobro desde mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.