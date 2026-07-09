Asignaciones: cuánto aumentan en julio y cuáles son los nuevos montos de Anses

Las asignaciones tendrán una suba del 2,15% en julio por la fórmula de movilidad. El incremento impactará en la AUH.

Las asignaciones aumentan 2,15% en julio por la fórmula de movilidad de Anses.

El calendario de pagos de Anses comienza julio con una nueva actualización para jubilaciones, pensiones y asignaciones. El organismo confirmó que el aumento será del 2,15%, en línea con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Por esta razón, el primer párrafo contiene el enlace a la nota relacionada: asignaciones.

La suba alcanza a las asignaciones familiares y universales. De esta manera, millones de beneficiarios recibirán los haberes de julio con los valores actualizados, según el tipo de prestación y la situación de cada grupo familiar.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el monto general pasará a ser de $148.049 por hijo. Sin embargo, como ocurre todos los meses, Anses deposita el 80% de ese valor y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

La AUH por Hijo con Discapacidad también tendrá aumento y llegará a $482.062. Este beneficio no tiene límite de edad para el hijo con discapacidad y forma parte de las prestaciones que se actualizan de manera mensual.

Anses actualizó los montos de las asignaciones familiares y universales para julio. ALF PONCE MERCADO / MDZ ¿Cuánto aumentan las asignaciones en julio? Las asignaciones tendrán en julio una suba del 2,15%. Con ese incremento, los principales montos informados por ANSES quedan de la siguiente manera: