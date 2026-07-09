El truco para ahorrar en combustible durante julio 2026 con descuentos de hasta 30%

Como cada mes, en julio siguen vigentes promociones claves para ahorrar en uno de los gastos que más pesa: el combustible . YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy ofrecen descuentos de hasta 30%, según el banco, la billetera virtual, el programa de beneficios y el medio de pago elegido.

Los beneficios se aplican en distintos días de la semana e incluyen rebajas con tarjetas, aplicaciones oficiales, clubes de fidelización y acuerdos especiales con entidades financieras.

La petrolera estatal concentra sus promociones a través de la aplicación YPF y convenios con bancos y programas de beneficios. Entre las opciones disponibles aparecen descuentos diarios y beneficios especiales según la forma de pago.

Todas las promociones para ahorrar en combustible durante julio.

Banco Nación (MODO BNA+): 20% de descuento los viernes pagando con tarjetas Visa o Mastercard, con un tope mensual de $10.000.

Banco Macro: hasta 30% de descuento para clientes Selecta con Visa Signature y 20% para clientes Visa Platinum, con topes mensuales.

Banco Patagonia: hasta 25% para clientes con plan sueldo, con un tope de hasta $15.000 mensuales.

Banco Credicoop: 15% de descuento general y 20% para cuentas sueldo mediante MODO.

Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas Visa o Mastercard.

Santander: 15% los jueves mediante la app YPF, con un tope de $10.000.

Brubank: descuentos de hasta 10% según el plan contratado.

ICBC: 15% para clientes con plan sueldo utilizando débito Visa o tarjetas de crédito.

También hay beneficios para usuarios de programas como Club Universitario, Club Los Andes Pass y Bonda, con un 10% de descuento en combustibles Infinia e Infinia Diesel mediante la app YPF.

Por otro lado, Cuenta DNI ofrece durante julio un 25% de descuento los sábados y domingos, aunque el beneficio aplica únicamente a compras realizadas en las tiendas Full YPF, como cafetería y gastronomía, con un tope de $10.000 por fin de semana.

Qué descuentos tiene Shell en julio

Shell mantiene durante julio una serie de promociones a través de su aplicación, acuerdos bancarios y programas de beneficios.

Entre las principales opciones se encuentran:

10% de descuento todos los miércoles: en combustibles V-Power, con un tope de $4.000 semanales.

Tarjeta 365: 12% de descuento de lunes a viernes en V-Power y 10% en nafta Súper, con límites de reintegro.

Club Easy, Jumbo+, Vea Ahorro y Cencopay: 10% en V-Power los jueves y un beneficio adicional pagando con Cencopay.

Programa de referidos: 20% de descuento en la primera compra o por recomendar la aplicación.

También continúan las promociones bancarias:

Banco Nación: 20% los viernes pagando con MODO.

Banco Patagonia: hasta 25% para clientes Singular con plan sueldo.

Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo.

Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas Visa y Mastercard.

Banco Supervielle: descuentos especiales durante los fines de semana con pagos mediante QR.

Axion Energy: los descuentos vigentes para julio

Axion Energy ofrece promociones principalmente para sus combustibles premium Quantium, con beneficios concentrados en determinados días de la semana.

Las principales promociones incluyen:

10% de descuento en combustibles Quantium: disponible los lunes y viernes mediante la aplicación, con topes establecidos.

Además, cuenta con acuerdos con bancos y billeteras:

Banco Nación: 20% los viernes mediante MODO BNA+.

Banco Patagonia: hasta 25% para clientes con plan sueldo.

Brubank Ultra: hasta 30% de descuento durante los fines de semana.

Bancos del Grupo Petersen: hasta 20% según el segmento del cliente.

Banco Credicoop: 20% para cuentas sueldo.

Banco Ciudad: 10% los domingos con tarjetas de crédito.

Banco Columbia: promociones especiales en fechas determinadas para estaciones adheridas.

Puma Energy suma descuentos con Personal Pay

Puma Energy lanzó una promoción especial junto con Personal Pay para acompañar el aumento de viajes durante las vacaciones de invierno.

Los clientes que utilicen la aplicación Puma Pris y paguen con la tarjeta Visa Personal Pay podrán acceder a:

10% de descuento en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel.

Beneficio disponible todos los sábados de julio y agosto.

Tope de reintegro de $4.000 por operación.

Máximo de dos cargas por mes.

Con estas promociones, las principales petroleras buscan ofrecer alternativas de ahorro para los conductores durante julio, un mes donde suelen aumentar los gastos vinculados a viajes y vacaciones.