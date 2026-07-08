Alertas del SMN: lluvias, nevadas y fuertes vientos este feriado en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) renovó sus alertas por lluvias , nevadas y fuertes vientos que afectarán distintas regiones del país durante este jueves 9 de julio. Según el organismo, las advertencias alcanzan principalmente a sectores de Río Negro, Mendoza y San Juan, donde se prevén precipitaciones persistentes, acumulaciones significativas de nieve y ráfagas intensas en la zona cordillerana.

En ese marco, se lanzó una alerta amarilla por lluvias para el oeste y centro-sur de la provincia de Río Negro. El SMN indicó que el área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Además, no se descarta que en los sectores de mayor altura las precipitaciones se presenten como lluvia y nieve mezclada.

De acuerdo con el organismo nacional, las advertencias por nevadas alcanzan sectores cordilleranos de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut que serán de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 10 y 15 centímetros, aunque podrían registrarse valores superiores en forma puntual.

Asimismo, en las zonas de menor elevación existe la posibilidad de que las precipitaciones ocurran en forma de lluvia o aguanieve.

En la provincia de Mendoza, la alerta amarilla comprende la Cordillera de San Carlos y la Cordillera de Tunuyán. En estos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones previstas entre 20 y 50 centímetros, que podrían ser superadas localmente.

El SMN advirtió además que el fenómeno estará acompañado por vientos intensos, con posibilidad de viento blanco, lo que podría complicar la visibilidad y la circulación en rutas de montaña.

En las zonas más bajas del sur mendocino, las precipitaciones podrán alternar entre lluvia y nieve.

Las alertas amarillas por viento también alcanzan la Cordillera de Calingasta, en la provincia de San Juan, además de la Cordillera de San Carlos y la Cordillera de Tunuyán, en Mendoza. En la alta cordillera se esperan vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

En los sectores más bajos del sur de Mendoza se prevén vientos de la misma dirección con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, situación que podría provocar reducción de la visibilidad.

Nuevo cambio de tiempo en el AMBA

Mientras gran parte del oeste del país permanecerá bajo alertas meteorológicas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfrutará de un feriado con temperaturas agradables antes de un nuevo cambio de tiempo.

Para este jueves 9 de Julio se espera una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, mínimas superiores a los 10°C y máximas cercanas a los 18°C, favorecidas por el ingreso de aire templado del norte.

Sin embargo, hacia el final del día comenzará a ingresar un frente frío con rotación del viento al sudeste.

Entre el viernes y el sábado, el tiempo se presentará más fresco, nublado e inestable, con máximas inferiores a los 15 °C y una baja probabilidad (menor al 30%) de lluvias débiles y aisladas.

Para el domingo, los pronósticos anticipan una mejora gradual de las condiciones, con disminución de la nubosidad, ingreso de aire más seco y un nuevo descenso de las temperaturas para el inicio de la próxima semana.