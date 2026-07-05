Cuándo vuelve la nieve: qué indica el pronóstico oficial del SMN para los próximos días

El SMN mantiene el monitoreo de las bajas temperaturas y las alertas vigentes. Esto es lo que informa oficialmente sobre un posible regreso de la nieve.

El ingreso de la ola polar dejó temperaturas bajo cero en todo el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) continúa actualizando el pronóstico y el Sistema de Alerta Temprana en un contexto marcado por temperaturas muy bajas en todo el país. Con el avance de la ola polar, una de las principales consultas es cuándo podrían registrarse nuevamente la nieve y qué muestran los pronósticos oficiales.

El mapa de alertas para este lunes 6 de julio muestra que la mayor parte del territorio nacional permanece en nivel verde del Sistema de Alerta Temprana, mientras que sectores de la provincia patagónica de Santa Cruz presenta una alerta amarilla por temperaturas extremas.

No obstante, para el martes, la distribución de las alertas cambia de territorio para localizarse en las provincias de Chubut y Rio Negro, con áreas puntuales bajo nivel amarillo y sin alertas por nevadas de alcance generalizado.

Qué dice el SMN sobre la vuelta de la nieve De acuerdo con la información oficial disponible del Servicio Meteorológico Nacional, no hay una alerta vigente por nevadas de alcance amplio para los próximos días. El organismo continúa difundiendo las alertas meteorológicas y el pronóstico de manera permanente, pero los mapas actuales priorizan el seguimiento de las temperaturas extremas por frío.

El informe especial publicado por el SMN sobre el ingreso de una masa de aire de origen antártico indicó que las nevadas previstas se concentraban en la meseta patagónica, zonas bajas de Cuyo, áreas serranas de Córdoba, San Luis y sectores del noroeste argentino durante el avance del sistema frío.