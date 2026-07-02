Recomendaciones para conducir con nieve o hielo en la calzada y evitar accidentes

En plena ola polar , las bajas temperaturas generaron complicaciones en las rutas durante las primeras horas de este jueves. Un choque en cadena involucró a diez vehículos que perdieron el control al circular sobre una calzada cubierta por hielo en la autopista Panamericana, a la altura de Pueyrredón.

Pese a la magnitud del siniestro vial, no se registraron heridos. Las autoridades dispusieron el corte total de la circulación en ambos sentidos de la autopista para facilitar las tareas de asistencia, remover los vehículos involucrados y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el lugar.

El hielo en la calzada obliga a extremar los cuidados al conducir, especialmente en rutas de montaña y zonas rurales.

Por su parte, Defensa Civil alertó sobre la presencia de hielo en la calzada en distintas rutas y calles de la provincia debido a las temperaturas bajo cero. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones extremas se extenderían durante el viernes , mientras que a partir del sábado comenzaría un paulatino ascenso de la temperatura.

Las bajas temperaturas pueden generar condiciones peligrosas en calles, rutas y accesos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche, cuando es más frecuente la formación de hielo sobre la calzada.

Circular a velocidad moderada.

Mantener una distancia prudente con otros vehículos.

Evitar adelantamientos y, si las condiciones son muy adversas, detenerse en un lugar seguro fuera de la calzada.

Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que el hielo y la nieve reducen la adherencia de los neumáticos.

Verificar el estado de los neumáticos antes de iniciar el viaje.

Prestar especial atención en puentes, viaductos y sectores con sombra, donde el hielo suele formarse primero.

En caso de perder el control del vehículo, intentar recuperarlo utilizando únicamente el volante y evitando maniobras repentinas.

Ante la presencia de niebla, circular con luces bajas y, de ser posible, con luces antiniebla. No utilizar luces altas, ya que reducen la visibilidad al generar deslumbramiento.

Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de nevadas en sectores del llano o de formación de hielo sobre calles y veredas, las autoridades aconsejan extremar las precauciones tanto al conducir como al caminar y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Viaje a la cordillera

Para quienes tengan previsto viajar a la cordillera, Defensa Civil recomienda:

Consultar previamente el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, ya que pueden cambiar en pocas horas.

Utilizar cadenas cuando las condiciones lo requieran. En vehículos con tracción delantera deben colocarse en las ruedas delanteras. En camiones con acoplado o semirremolque, se recomienda instalarlas en todas las ruedas traseras o, al menos, en la rueda izquierda para mejorar la maniobrabilidad.

Circular a velocidad moderada, mantener distancia con otros vehículos y evitar aceleraciones o frenadas bruscas.

Viajar con el tanque de combustible lleno, debido al mayor consumo que generan las bajas temperaturas.

Llevar ropa de abrigo, alimentos, bebidas, una linterna con pilas, cables de arranque, una soga, una pala pequeña y elementos de remolque para afrontar eventuales inconvenientes.

Si el vehículo queda detenido por la nieve, las autoridades recomiendan mantener la calma y no abandonarlo para buscar ayuda. También es fundamental verificar que el caño de escape permanezca libre de nieve para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.