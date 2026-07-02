Ola polar en Buenos Aires: cuál será el día más frío de la semana

El frío volvió a instalarse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires y obligó a mirar el pronóstico casi hora por hora. Después de varios días con temperaturas muy bajas, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el momento más crudo de la semana llegará con mínimas cercanas o inferiores a 0°C.

La situación afecta tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a buena parte del conurbano, aunque el impacto será más marcado en las zonas del oeste y del sur bonaerense. Allí, las condiciones favorecerán la formación de heladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Según el pronóstico difundido por el SMN y replicado por TN, el viernes 3 de julio será, hasta el momento, el día más frío de 2026 en el AMBA. Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 0°C y una máxima de apenas 10°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

El dato más sensible aparece fuera del centro porteño. En varios partidos del Gran Buenos Aires, los registros podrían quedar por debajo del punto de congelación. Localidades como La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora y La Matanza se ubican entre las zonas donde el frío se sentirá con mayor intensidad.

La diferencia entre la Ciudad y el conurbano no es casual. En áreas más abiertas, con menor densidad edilicia y más superficie rural o periurbana, el descenso nocturno suele ser más pronunciado. Con poca nubosidad, viento débil y aire polar instalado, el calor acumulado durante el día se pierde con mayor rapidez.

Por eso, aunque el termómetro oficial de la Ciudad marque valores cercanos a 0°C, en sectores del Gran Buenos Aires pueden aparecer registros negativos. Ese escenario aumenta la posibilidad de heladas, especialmente sobre pastizales, autos estacionados al aire libre, techos y veredas expuestas durante la madrugada.

Alerta amarilla y recomendaciones por el frío extremo

El frío intenso forma parte de una masa de aire polar que afecta a gran parte del país. En ese contexto, el SMN mantiene alertas por temperaturas extremas en distintas provincias, incluida Buenos Aires. El nivel amarillo implica que el frío puede representar un riesgo para la salud, sobre todo en niños, personas mayores, embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas.

Ante este panorama, las recomendaciones oficiales apuntan a evitar la exposición prolongada al aire libre, usar varias capas de ropa liviana, mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y evitar cambios bruscos de temperatura. También se aconseja tomar líquidos, no consumir alcohol para “entrar en calor” y no automedicarse ante síntomas vinculados al frío.

El alivio será gradual. Durante el fin de semana, las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente, aunque las mañanas seguirán frías y el invierno continuará marcando la rutina del AMBA. Por ahora, la atención está puesta en el viernes, cuando la ola polar podría dejar una de las postales más heladas del año.