Empezó a nevar en Mar del Plata y los videos son virales: la sensación térmica llegó a 3 grados bajo cero

El tiempo continuará inestable en Mar del Plata, con chaparrones aislados y una temperatura que alcanzará los 8°.

Este jueves, Argentina vive uno de los días más fríos del año. Las bajas temperaturas comenzaron a mostrar sus efectos en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y, recientemente, se registró nieve en Mar del Plata.

Mirá los videos de la nieve en Mar del Plata X | @_DanielJuarez_ X | @JuaniAyoroaOK X | @Luciano434 Qué temperatura hace en Mar del Plata De acuerdo a los servicios metereológicos, la mañana en la ciudad costera tiene una temperaratura mínima de 0 grados y una sensación térmica de tres grados bajo cero.

Por la tarde, el tiempo continuará inestable con chaparrones aislados, una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40% y una temperatura que alcanzará los 8°, con viento del sur en rangos similares.