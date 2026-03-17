Ni Mar del Plata ni Colón: el destino cercano a Buenos Aires que enamora con aguas termales

Hay destinos que no necesitan grandes campañas para ganar lugar entre las escapadas favoritas. Les alcanza con ofrecer una combinación simple y efectiva: paisaje amable, buena comida, aguas termales y un plan que invite a bajar un cambio.

Eso es lo que ocurre con Federación , una ciudad de Entre Ríos que, desde hace años, construyó una identidad propia alrededor de dos placeres muy concretos: las aguas termales y los alfajores. Ubicada al noreste de la provincia, sobre la costa del río Paraná y a 319 kilómetros de Paraná, esta localidad se transformó en una propuesta muy elegida para cortar la rutina sin irse demasiado lejos. Desde la Ciudad de Buenos Aires , el trayecto ronda los 480 kilómetros, una distancia manejable para un viaje por carretera que puede hacerse en unas seis horas.

Una de las ventajas que suele inclinar la balanza a favor de Federación es la facilidad de acceso. La ciudad está conectada por rutas asfaltadas que la enlazan con varios centros urbanos importantes, algo que simplifica mucho la llegada y la vuelve atractiva tanto para viajeros argentinos como para visitantes de países vecinos, especialmente de Brasil y Uruguay.

Esa conectividad ayuda, pero no explica todo. Federación tiene además una escala amable, sin el vértigo de otros polos turísticos, y eso juega a favor de quienes quieren descansar de verdad. No hace falta organizar un itinerario agotador para aprovecharla. En general, el plan sale casi solo: caminar, comer bien, pasar horas en el agua y dejar que el tiempo vaya más lento.

Más allá de su perfil termal, la ciudad suma rincones que completan la experiencia. La Parroquia Inmaculada Concepción y la Plaza Libertad aparecen entre los puntos que suelen formar parte de una recorrida tranquila por el casco urbano. No son atracciones monumentales ni buscan imponerse desde el espectáculo. Funcionan, más bien, como parte de ese encanto sereno que Federación ofrece sin estridencias. Quien llega esperando una ciudad ruidosa o acelerada probablemente se equivoque de destino. Acá el atractivo pasa por otro lado: la calma, el aire libre y la sensación de que todo está pensado para una estadía relajada.

El corazón de Federación está en sus aguas termales

Si hay algo que define a esta ciudad, eso está en su complejo termal municipal. Las Termas de Federación son el gran imán local y, para muchos, la razón principal del viaje. El predio fue diseñado para que la experiencia no se reduzca a entrar y salir de una pileta. Hay distintos espejos de agua con temperaturas variadas, sectores bajo techo y espacios al aire libre, además de áreas para chicos e hidromasajes. Todo está rodeado de verde, lo que refuerza la idea de descanso y convierte la visita en algo más parecido a una pausa prolongada que a una simple excursión.

El complejo también suma servicios que hacen más cómodo pasar allí buena parte del día. Hay quinchos, parrillas, vestuarios, propuestas gastronómicas y zonas pensadas para sentarse, comer algo o directamente no hacer nada. Esa infraestructura explica en parte por qué el lugar logra sostener visitantes durante todo el año. Las aguas, provenientes del acuífero guaraní, son valoradas por su composición mineral y por los efectos relajantes que se les atribuyen. En Federación, el termalismo no aparece como un complemento: es el centro de la experiencia turística y uno de los motores que marcaron el perfil de la ciudad.

La parada dulce que completa la escapada

Pero Federación no vive solo del agua caliente. También supo construir una fama especial alrededor de sus alfajores, al punto de que muchos visitantes incluyen esa búsqueda como parte obligada del recorrido. Uno de los sitios más nombrados es la Fábrica de Alfajores Entrerrianos, donde se pueden probar variedades clásicas y otras opciones inspiradas en sabores de la región. Dulce de leche, maicena y chocolate conviven con recetas que intentan darle una identidad local a un producto que ya forma parte del mapa afectivo argentino. La propuesta gana atractivo porque, además de vender, el lugar abre su taller al público para mostrar cómo se elaboran los productos y ofrecer degustaciones.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido habitual comienza por la ruta nacional 9 hasta Zárate. Luego sigue por la 12 en dirección a Ceibas, y desde allí se toma la ruta nacional 14, que acompaña buena parte del corredor sobre el río Uruguay. Es un viaje directo, sin demasiadas complicaciones, y justamente por eso Federación se consolidó como una escapada muy rendidora. No queda lejos, tiene personalidad propia y ofrece algo que muchas veces vale más que cualquier novedad ruidosa: un descanso real, con agua termal, sabores regionales y un ritmo mucho más amable.