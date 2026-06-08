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Cabello seco y sin brillo: los alimentos que ayudan a frenar la caída y mejorar su aspecto

El cambio que muchas personas notan en su pelo después de cuidar la alimentación. Huevo, salmón y nueces: lo que más se consume para fortalecer el cabello.

Julián Martínez

Evitar tratamientos agresivos, como decoloraciones o alisados químicos, para mantener la fuerza del cabello. Foto: Archivo
Evitar tratamientos agresivos, como decoloraciones o alisados químicos, para mantener la fuerza del cabello. Foto: Archivo

El cabello habla mucho del estado del cuerpo. Cuando pierde brillo, fuerza o volumen, la alimentación suele fallar. Ciertos alimentos ricos en proteínas, hierro, omega 3 y vitaminas son los recomendados después de notar caída, resequedad o falta de crecimiento.

Los alimentos que ayudan al crecimiento, brillo y fuerza del cabello

El huevo aparece entre los más nombrados por nutricionistas y dermatólogos. Su aporte de biotina y proteínas ayuda al crecimiento del cabello y fortalece la fibra capilar. El salmón también gana espacio por su contenido de omega 3, una grasa relacionada con un cuero cabelludo más sano y con menor sequedad.

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Las nueces y las lentejas también forman parte de esta lista. Las nueces contienen zinc y vitamina E, nutrientes asociados con un pelo más fuerte. Las lentejas aportan hierro y proteínas vegetales, dos elementos importantes para evitar quiebre y pérdida de densidad en el cabello.

Cuando el objetivo es recuperar brillo y suavidad, muchas personas eligen aguacate, aceite de oliva, zanahoria y naranja. El aguacate contiene grasas saludables que ayudan a mejorar la apariencia del pelo. La zanahoria y la naranja aportan vitamina A y vitamina C, nutrientes relacionados con la producción natural de colágeno.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8zynyv99o
Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular.
Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular.

La caída del cabello también suele estar vinculada a bajos niveles de hierro o proteínas. Por eso aparecen alimentos como espinaca, carne magra, frijoles y semillas. Estos productos ayudan a fortalecer la raíz y favorecen un aspecto con más volumen.

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