Cabello seco y sin brillo: los alimentos que ayudan a frenar la caída y mejorar su aspecto

El cabello habla mucho del estado del cuerpo. Cuando pierde brillo, fuerza o volumen, la alimentación suele fallar. Ciertos alimentos ricos en proteínas, hierro, omega 3 y vitaminas son los recomendados después de notar caída, resequedad o falta de crecimiento.

El huevo aparece entre los más nombrados por nutricionistas y dermatólogos. Su aporte de biotina y proteínas ayuda al crecimiento del cabello y fortalece la fibra capilar. El salmón también gana espacio por su contenido de omega 3, una grasa relacionada con un cuero cabelludo más sano y con menor sequedad.

Las nueces y las lentejas también forman parte de esta lista. Las nueces contienen zinc y vitamina E, nutrientes asociados con un pelo más fuerte . Las lentejas aportan hierro y proteínas vegetales, dos elementos importantes para evitar quiebre y pérdida de densidad en el cabello.

Cuando el objetivo es recuperar brillo y suavidad, muchas personas eligen aguacate, aceite de oliva, zanahoria y naranja. El aguacate contiene grasas saludables que ayudan a mejorar la apariencia del pelo. La zanahoria y la naranja aportan vitamina A y vitamina C, nutrientes relacionados con la producción natural de colágeno.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cvg8zynyv99o Una buena ingesta de proteínas es vital para mantener la masa muscular. Getty Images

La caída del cabello también suele estar vinculada a bajos niveles de hierro o proteínas. Por eso aparecen alimentos como espinaca, carne magra, frijoles y semillas. Estos productos ayudan a fortalecer la raíz y favorecen un aspecto con más volumen.