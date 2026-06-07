Todos hablan de esta película coreana de Netflix y su historia inquietante

Netflix revive una película coreana de ciencia ficción que atrapa miradas. El thriller coreano sobre sueños lúcidos que vuelve a ser tendencia.

Esta película surcoreana deja una sensación difícil de explicar. En Netflix, las producciones coreanas ganan popularidad entre quienes buscan historias distintas, intensas y cargadas de suspenso. “Sueño lúcido” combina misterio con una trama marcada por la desesperación de un padre.

“Sueño lúcido”: la película coreana de ciencia ficción que volvió a ganar atención La historia sigue a Dae Ho, un periodista de investigación que lleva años intentando encontrar a su hijo secuestrado. El caso ocurrió tres años antes y, desde entonces, su vida quedó detenida por la angustia y la obsesión de hallar respuestas. Sin pistas firmes y agotado por el dolor, termina recurriendo a una técnica experimental relacionada con los sueños lúcidos.

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