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Todos hablan de esta película coreana de Netflix y su historia inquietante

Netflix revive una película coreana de ciencia ficción que atrapa miradas. El thriller coreano sobre sueños lúcidos que vuelve a ser tendencia.

Julián Martínez

De ciencia ficción.

De ciencia ficción.

Esta película surcoreana deja una sensación difícil de explicar. En Netflix, las producciones coreanas ganan popularidad entre quienes buscan historias distintas, intensas y cargadas de suspenso. “Sueño lúcido” combina misterio con una trama marcada por la desesperación de un padre.

“Sueño lúcido”: la película coreana de ciencia ficción que volvió a ganar atención

La historia sigue a Dae Ho, un periodista de investigación que lleva años intentando encontrar a su hijo secuestrado. El caso ocurrió tres años antes y, desde entonces, su vida quedó detenida por la angustia y la obsesión de hallar respuestas. Sin pistas firmes y agotado por el dolor, termina recurriendo a una técnica experimental relacionada con los sueños lúcidos.

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Gracias a este método, Dae Ho logra entrar en recuerdos y escenas conectadas con la desaparición. Con ayuda de un detective y una psiquiatra, empieza a reconstruir detalles que habían quedado ocultos durante años. A medida que avanza la investigación, aparecen nuevas pistas y situaciones que cambian por completo el rumbo de la búsqueda.

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