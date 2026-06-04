Netflix tiene una película dura y humana que casi nadie conocía hasta ahora

La película de Netflix que está haciendo llorar a miles por su historia realista. El drama islandés del que todos hablan por su final y sus escenas crudas.

Esta película te nockea. “Y respiren normalmente” es un drama islandés en Netflix y empezó a ganar comentarios por su historia humana, triste y cercana. La historia muestra dos vidas marcadas por la pobreza, la exclusión y el miedo, en una trama donde el dolor no necesita exageraciones para dejar huella.

El drama islandés que conmueve desde los primeros minutos La historia sigue a Lára, una madre soltera que vive en Reikiavik y lucha por sostener a su hijo mientras enfrenta problemas económicos y un pasado difícil ligado a consumos tóxicos. Sin trabajo estable y después de perder su vivienda, intenta sobrevivir en medio de una realidad dura, fría y agotadora. Su situación refleja problemas sociales que afectan a muchas familias en distintos países.

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