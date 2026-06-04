Netflix tiene una película dura y humana que casi nadie conocía hasta ahora
La película de Netflix que está haciendo llorar a miles por su historia realista. El drama islandés del que todos hablan por su final y sus escenas crudas.
Esta película te nockea. “Y respiren normalmente” es un drama islandés en Netflix y empezó a ganar comentarios por su historia humana, triste y cercana. La historia muestra dos vidas marcadas por la pobreza, la exclusión y el miedo, en una trama donde el dolor no necesita exageraciones para dejar huella.
El drama islandés que conmueve desde los primeros minutos
La historia sigue a Lára, una madre soltera que vive en Reikiavik y lucha por sostener a su hijo mientras enfrenta problemas económicos y un pasado difícil ligado a consumos tóxicos. Sin trabajo estable y después de perder su vivienda, intenta sobrevivir en medio de una realidad dura, fría y agotadora. Su situación refleja problemas sociales que afectan a muchas familias en distintos países.
En paralelo aparece Adja, una joven de Guinea-Bisáu que llega a Islandia buscando asilo. El temor a la deportación marca cada paso de su historia. La película muestra cómo ambas mujeres terminan conectadas por la necesidad, el cansancio y la sensación de no tener un lugar seguro donde quedarse. No hay grandes discursos. Todo ocurre desde silencios, miradas y escenas muy humanas.