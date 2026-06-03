La película de Netflix basada en hechos reales que conmueve a miles de mujeres

Dura solo 90 minutos y deja una sensación imposible de olvidar. El drama de Netflix sobre una madre desesperada que impacta desde el inicio.

Duele verla. Y eso es justamente lo que vuelve tan fuerte a “Chicas perdidas”, la película de Netflix basada en hechos reales que revive uno de los casos más impactantes de desapariciones en Estados Unidos. En solo 90 minutos, la historia muestra la desesperación de una madre que enfrenta indiferencia, errores policiales y un sistema que parece mirar hacia otro lado mientras busca respuestas sobre su hija.

Una historia real que deja impotencia y bronca “Chicas perdidas” sigue la vida de Mari Gilbert, interpretada por Amy Ryan, una mujer que inicia una búsqueda desesperada tras la desaparición de su hija Shannan. Lo que empieza como una denuncia ignorada termina destapando una cadena de casos relacionados con trabajadoras sexuales asesinadas en Long Island.

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