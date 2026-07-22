Una serie dramática de Netflix que cautiva a miles por esta razón
Netflix sorprende a todos con este drama sudafricano lleno de traición y secretos. Una historia que enamora.
Un engaño doloroso expone la fragilidad de las apariencias perfectas. Hay que ver esta serie dramática de Netflix, porque muestra el impacto real de la traición. Se titula "El polígamo".
El secreto detrás del éxito de esta producción de Netflix
Joyce destaca como una figura muy querida en las redes sociales. Ella proyecta una vida familiar ideal ante todos sus seguidores. Sin embargo, la realidad de su hogar es completamente diferente.
El esposo de Joyce mantiene múltiples relaciones de forma secreta. Esta situación provoca un gran conflicto cuando las aventuras salen a la luz. La estabilidad de la protagonista se destruye por completo en poco tiempo.