Una serie dramática de Netflix que cautiva a miles por esta razón

Netflix sorprende a todos con este drama sudafricano lleno de traición y secretos. Una historia que enamora.

Un engaño doloroso expone la fragilidad de las apariencias perfectas. Hay que ver esta serie dramática de Netflix, porque muestra el impacto real de la traición. Se titula "El polígamo".

El secreto detrás del éxito de esta producción de Netflix Joyce destaca como una figura muy querida en las redes sociales. Ella proyecta una vida familiar ideal ante todos sus seguidores. Sin embargo, la realidad de su hogar es completamente diferente.